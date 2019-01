Gaseste-ti vocatia, indeplineste-ti visele, invata lucruri noi, citeste, viseaza, calatoreste, fa sport! Bucura-te de ceea ce ai in jur si traieste din toata inima.

foto interior si prima pagina: Natalia_Grabovskaya Shutterstock

Va invit, asadar, sa invatati sa fiti fericite in fiecare zi, in fiecare clipa, in fiecare moment si oricand va doriti acest lucru. Pentru ca da – fericirea este o alegere.

1. Stiu sa se bucure de viata

Fa in mod constant lucruri care iti aduc zambetul pe buze si te incarca cu energie pozitiva. De pilda… fructifica-ti pasiunile, calatoreste in locuri inedite, fa doar lucruri care iti fac placere.

