Terapeutii de cuplu sustin ca cele mai fericite cupluri sunt cele care dezvolta abilitati de comunicare si de exprimare a afectiunii, doua aspecte foarte importante intr-o relatie pe termen lung.

Construirea intimitatii emotionale este importanta pentru ca, fara ea, relatia voastra nu are o baza suficient de solida pentru a infrunta obstacole inevitabile: griji financiare, nesigurante, orgolii. Chiar si atunci cand va certati, in spatele furiei trebuie sa ramana mereu acea afectiune pe care o aveti unul pentru celalalt si care functioneaza ca un colac de salvare in mijlocul vijeliei.

1. A-ti asculta partenerul este una dintre cele mai frumoase dovezi de iubire.

