7 arhetipuri ancestrale care-ti distrug increderea in tine

Lipsa iubirii de sine sta la baza tuturor problemelor emotionale si mentale cu care te poti confrunta: anxietate, depresie si singuratate. Toti trecem la un moment dat in viata prin momente in care nu ne iubim, nu avem incredere in noi si nu ne respectam. Intr-o lume care pune mai mult pret pe bogatii materiale si reusite profesionale in detrimentul fericirii sufletului, nu e de mirare ca atat de multi dintre noi ne simtim slabi emotional si plini de defecte.

Daca nu ai incredere in tine, primul pas este sa devii constienta de arhetipurile ancestrale din tine si de modurile cum acestea te influenteaza.

Ce sunt arhetipurile?

Parintele psihologiei analitice, Carl Jung, a spus ca toti impartim o minte subconstienta universala, in care se afla toate experientele colective spirituale, simbolice si mitologice. Cand ne nastem, toti mostenim aceste tipare arhetipale ancestrale, care ne ajuta sa crestem mental, emotional si fizic.

