Cum sa iti detoxifici spiritul de cele 3 otravuri albe pe care le consumi zilnic

In fiecare zi oamenii consuma 3 otravuri albe care impiedica spiritele lor sa se extinda si sa evolueze.

Spiritul tau vrea sa creasca si sa evolueze. Nu poate trai in acelasi mod mult timp si vrea sa se transforme, insa pentru asta are nevoie de ajutorul tau - iata cum sa il detoxifici de cele 4 otravuri albe pe care le consumi zi de zi.

1. Negativitate

Majoritatea suntem inconjurati zilnic de negativitate. De la conversatiile pe care le ai cu oamenii din jurul tau, melodiile pe care le asculti la radio sau lucrurile la care esti expusa zilnic... toate acestea pot impartasi emotii negative si promova teama.

Cum iti poti detoxifia spiritul de negativitate?

Trebuie sa te detasezi de lucruri, de oameni si de tot ce aduce si raspandeste negativitate in jurul tau. Fa acest lucru timp de 2 saptamani si vei vedea cum te simti. Incearca sa aduci mai multa pozitivitate in viata ta, sa asculti melodii frumoase, sa porti conversatii incurajatoare, sa te conectezi cu suflete optimiste, sa citesti carti bune.

3. Comparatie

Boala societatii moderne este comparatia... in special in aceasta perioada in care social media ne inconjoara.

Cum iti poti detoxifia spiritul de puterea comparatiei?

In primul rand trebuie sa iti dai seama ca fiecare persoana este unica, are propria viata si isi duce propriile batalii. De asemenea, invata sa ai mai multa incredere in tine, sa nu te mai intereseze de ce spun altii, sa nu mai asculti de oamenii din jurul tau atunci cand vrei sa iei decizii importante si sa te bazezi pe intuitie.

Accepta cine esti. In loc sa te compari cu cineva, compara-te cu tine insati - incearca sa devii o persoana mai buna, sa iti depasesti limitele, sa traiesti mai frumos decat ai trait ieri.

3. Distractii

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poti face pentru tine este sa inveti sa iti urmezi pasiunile, sa iti implinesti visurile si sa faci lucruri care conteaza cu adevarat.

Dar ce faci atunci cand intervine distractia? Cum iti poti detoxifia spiritul de aceasta?

In primul rand, trebuie sa iti dai seama ca distragerile vor fi intotdeauna in jurul tau, tu trebuie sa fii cea care isi asuma mai mult responsabilitatea si alege sa nu se mai concentreze asupra acestora.

Incearca sa te protejezi de distrageri intr-un anumit timp al zilei. Stabileste o strategie de cateva ore in care doar muncesti - fara telefon, fara social media, fara alte lucruri care sa te tina din ce faci.

