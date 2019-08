Semne ca mediul tau de lucru este unul toxic

Iata semnele, mai mult sau mai putin subtile, la care trebuie sa fii atenta atunci cand vine vorba de locul in care iti petreci atat timp din viata.

Imi amintesc si acum ce zicea mama cand o intrebam unde se duce atatea ore pe zi si de ce nu se joaca cu mine in timpul asta. Imi spunea ca trebuie sa mearga la “scarbiciu”. Eu radeam, ea radea cu mine. Cu trecerea anilor, cuvantul asta si starea pe care o invoca apare tot mai des. Are totusi o nota mai moderna. Azi vorbim de un mediu de lucru toxic.

Pe vremuri, cei care lucrau in conditii toxice de ordin fizic primeau bonus salarial, alta schema de pensie, alimente de protectie. In ziua de azi, fiecare mediu de lucru are potentialul de a deveni toxic. Insa nici vorba de spor de toxicitate psihica, si, de multe ori, nici nu ne dam seama de pericolele unui mediu de lucru distructiv.

Daca disfunctionalitatile de tot felul si drama sunt prezente la fiecare interactiune cu colegii de munca, atunci nici nu e de mirare ca “a doua casa” de la serviciu iti face mai mult rau decat bine si nu mai esti motivat sa te intorci a doua zi.

foto main: ViDi Studio, Shutterstock