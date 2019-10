Mantra magica pentru a iti ajuta sufletul pereche sa gaseasca drumul catre inima ta

Ajuta-ti sufletul pereche sa ajunga la inima ta indepartand capcanele din drumul lui cu aceasta mantra a iubirii.

Foloseste aceasta mantra pentru a manifesta iubirea. Mantra are un efect profund asupra gandurilor tale si a mintii subconstiente.

In cazul in care crezi ca nu vei gasi niciodata dragoste, mintea ta subconstienta este deja resemnata. Gandurile negative pe care le ai pe acest subiect devin tot mai numeroase si mai reale incat ajungi sa iti spui non stop ca nu vei gasi iubire.

Cheia este sa iti schimbi convingerile, ideile, gandurile.

In momentul in care iti schimbi convingerile, iti schimbi si gandurile si modul de actiune al mintii subconstiente. Iar atunci cand acest lucru se intampla inveti sa manifesti iubire. Iti deschizi sufletul si permiti iubirii adevarate sa vada drumul catre el. Percepi lumea altfel. Iti dai seama ca totul se schimba si ca lumea este plina de iubire... iar din acest motiv vei putea sa indepartezi toate capcanele din drumul sufletului pereche catre tine.

In fiecare dimineata dupa ce te trezesti rosteste aceasta mantra:

"Accept si sunt recunoscatoare pentru iubirea care exista in viata mea. Imbratisez dragostea pe care o simte sufletul meu."

Sfat: Spune aceasta mantra de fiecare data cand ai nevoie de ea, cand simti ca gandurile negre iti coplesesc sufletul si ca nu poti vedea iubire in jurul tau. Si nu o spune si atat... ci si simte cu tot sufletul tau tot ce spui.

