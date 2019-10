De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 14-20 octombrie?

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie sa fii curajoasa

In aceasta perioada se intampla cateva lucruri neasteptate pentru tine, in special in ceea ce priveste viata profesionala. Astrele te sfatuiesc sa ai incredere in tine si, cel mai important, sa fii curajoasa, sa nu te dai batuta si sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Taur - Ai nevoie sa iti asculti inima

Chiar daca sfaturile pe care le primesti de la oamenii din jurul tau par potrivite pentru tine, daca ai de facut schimbari sau de luat decizii importante in aceasta saptamana, astrele te sfatuiesc sa iti asculti inima si sa te bazezi pe intuitia ta. Tu stii cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi cu adevarat fericita si a te simti implinita.

Gemeni - Ai nevoie de mai mult curaj

Pentru ca lucrurile sa se intample asa cum iti doresti este important sa incerci sa iesi din zona de confort, sa faci un pas mic in fiecare zi si sa lupti pentru visurile tale. Nu-ti fie teama sa actionezi asa cum iti dicteaza sufletul; ai incredere in tine deoarece esti pe drumul cel bun.

Rac - Ai nevoie sa lupti pentru ceea ce iti doresti

ACUM. Mai mult ca niciodata! Esti pe ultima suta de metri cu un proiect foarte important, iar rezultatele muncii tale incep sa se vada si sunt mai frumoase ca niciodata. Esti fericita deoarece pentru prima data in ultimele luni simti ca esti pe drumul pe care trebuie sa fii.