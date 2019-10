5 Obiceiuri banale la care trebuie sa renunti pentru a fi fericita

Una dintre cele mai mari provocari ale acestei vieti este sa fii tu insati intr-o lume in care toti oamenii aleg sa poarte masti sau, si mai rau, sa faca pe plac celor din jurul tau. Alege sa fii tu insati si oamenii potriviti vor ramane in viata ta, te vor iubi si te vor respecta.

In momentul in care renunti la a face lucruri gresite, nepotrivite pentru tine, iti eliberezi timpul astfel incat sa poti face acele lucruri care te fac cu adevarat fericita. Asadar, incepand de astazi incearca sa...

1. Nu mai dai vina pe alti oameni si nici sa mai gasesti scuze

Nu mai nega responsabilitatea si incearca sa gasesti solutii pentru situatia in care te afli sau problemele pe care le ai. Vina este doar o scuza, iar a cauta scuze este primul pas catre esec. Tu esti singura responsabila pentru deciziile si alegerile tale.

2. Nu mai amana visurile tale

Secretul pentru a merge inainte este pur si simplu sa incepi. Un pas micut, chiar nesemnificativ pentru tine, este un pas catre implinirea unui vis. Asadar, nu mai sta pe ganduri si porneste de undeva. Toti acesti pasi marunti se vor aduna si vei incepe sa vezi schimbari mai repede decat crezi.

3. Nu mai incerca sa eviti schimbarea

Daca nu s-ar schimba nimic in aceasta lume, nu ar mai exista rasarit de soare a doua zi dimineata. Da, stiu, poate ca este confortabil locul in care stai acum, insa daca intregul Univers se schimba constant, tu de ce sa nu o faci? Accepta schimbarea pentru ca ea se intampla dintr-un motiv foarte bine intemeiat. Nu va fi intotdeauna usor sau vizibil la inceput, insa in final iti vei da seama ca a meritat.

4. Nu mai critica oamenii din jurul tau

Negativitatea aduce si mai multa negativitate in jurul tau, in inima ta. Asadar, incearca sa stai departe de ea. Nu iti mai face griji pentru defectele pe care le vezi la oamenii din jurul tau si concentreaza-te doar asupra ta. Alege sa faci lucruri bune, sa te dezvolti in fiecare zi astfel incat sa iti imbunatatesti in mod constant viata.

5. Nu mai incerca sa fii o persoana care nu esti

Una dintre cele mai mari provocari ale acestei vieti este sa fii tu insati intr-o lume in care toti oamenii aleg sa poarte masti sau, si mai rau, sa faca pe plac celor din jurul tau. Alege sa fii tu insati si oamenii potriviti vor ramane in viata ta, te vor iubi si te vor respecta.

foto main: Malika Keehl, Shutterstock