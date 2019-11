Fericirea nu inseamna sa ai ceea ce doresti, ci sa te bucuri cu toata inima de ceea ce ai deja

Fericire este atunci cand ai incredere in tine cand trebuie sa faci ceva nou. Cand iesi din zona de confort si incepi un nou drum. Cand stii ca va fi greu, insa nu te dai batuta sub nicio forma.

Fericire este atunci cand te trezesti dimineata in pijamalele tale calduroase. Fericire este atunci cand iti iei mai mult de 30 de minute pentru a face dus, a vorbi cu tine, a iti pune in ordine gandurile si sentimentele in fiecare dimineata.

Fericire este atunci cand iti torni cafea in cana ta preferata si privesti rasaritul.

Fericire este atunci cand dai play melodiilor tale preferate si incepi sa dansezi prin casa.

Fericire este atunci cand te privesti in oglinda si esti mandra de tine. De tot ce ai realizat pana acum. De toate luptele pe care ai reusit sa le duci. De toate obstacolele pe care le-ai depasit. De toate visurile pe care ti le-ai implinit. De cat de curajoasa esti.

Fericire este atunci cand gasesti cel putin 3 lucruri pentru care sa fii recunoscatoare in fiecare zi.

Fericire este atunci cand iti spui ca te iubesti neconditionat.

Fericire este atunci cand partenerul de cuplu iti spune un simplu "Te iubesc". Fericire este atunci cand o persoana necunoscuta iti zambeste pe strada.

Fericire este atunci cand nu ai nevoie de nimeni altcineva sa iti confirme ca esti pe deplin multumita cu tine, cu viata ta. Fericire este atunci cand refuzi sa mai stai in preajma oamenilor negativi si toxici.

Fericire este atunci cand gasesti ceva extraordinar in fiecare zi si cand te bucuri de fiecare lucru marunt din viata ta.

Fericirea vine din interior. Ea este clipa de clipa in sufletul tau.

Fericirea incepe cu tine. Fericirea esti tu!

