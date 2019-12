6 Lucruri pe care sa ti le amintesti in zilele in care te confrunti cu atat de multe lucruri incat nu mai stii de tine

Aminteste-ti ca viata ta este o lucrare in desfasurare. Iar daca astazi iti este greu, nu inseamna ca nu faci tot posibilul pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Inseamna doar ca iti doresti ca ziua de maine sa fie mai buna, iti doresti sa fii fericita astfel incat sa simti ca traiesti viata pe deplin. Inseamna ca esti hotarata sa iti vindeci inima, sa iesi din zona de confort si sa cultivi darurile pe care stii ca vrei sa le impartasesti.

Cazi de sapte ori...te ridici de opt.Cateva lucruri pe care sa ti le amintesti in zilele in care te confrunti cu atat de multe lucruri incat nu mai stii de tine:

1. Fericirea nu este niciodata constanta si nici nu trebuie sa fie. Daca nu am avea zile mai putin frumoase, de unde am mai cunoaste adevarata fericire? Fericirea este un sir de momente care vin si pleaca, adaugand dulceata vietii tale.

2. Esecurile sunt situatii temporare care te invata lectii necesare. Cele mai bune lectii de viata sunt de obicei invatate in cele mai dificile momente ale vietii tale si in cele mai grave greseli. Da, vei da gres uneori. Cu cat accepti mai repede acest lucru, cu atat evoluezi mai bine.

3. Chiar daca nu iti dai seama acum, sa stii ca faci progrese. Este posibil sa nu fii acolo unde iti doresti tu sa fii, insa daca te gandesti la asta inseamna ca nu mai esti acolo unde ai fost candva. Ai incredere in tine si nu te da batuta, mergi mai departe.

4. Cum te simti in momentele dificile nu este o masura reala a vietii tale. Doar pentru ca iti este frica nu inseamna ca esti in pericol. Doar pentru ca te simti singura nu inseamna ca nimeni nu te iubeste. Doar pentru ca esti de parere ca vei esua nu inseamna ca o vei face.

5. Nu poti schimba ceea ce refuzi sa accepti. Nu ramane blocata in acel loc intunecat. Cel mai important pas inainte este sa faci un prim pas - unul mic. Simplul act de a incepe si de a face ceva iti va oferi impulsul de care ai nevoie si in curand te vei gasi intr-o spirala pozitiva de schimbari minunate.

6. Nu esti definita de ce s-a intamplat in trecutul tau. Oricat de haotic a fost acel trecut, viitorul este un nou inceput - o poarta larg deschisa. Nu esti obiceiurile tale trecute. Nu esti esecurile tale din trecut. Tu esti doar cine crezi ca esti in acest moment. Tu esti doar ceea ce faci in acest moment.

