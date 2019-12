4 Lucruri pe care prea multe persoane nefericite si le doresc mai mult decat propria fericire

99% din dramele din viata noastra sunt nesimnificative pe termen lung. Totul este doar in capul nostru. Cea mai mare parte a dramelor este pur si simplu consecinta rezistentei noastre interioare la incidentele exterioare.

Majoritatea oamenilor au o dorinta subconstienta de a ocoli un fel de suferinta emotionala temporara si de a gasi o scurtatura catre fericire. Insa cum nu exista scurtaturi pentru pasii grei ce trebuie facuti pentru a ajunge la fericirea adevarata, iata care sunt acele lucruri pe care prea multe persoane nefericite si le doresc mai mult decat propria fericire:

1. O alta zi confortabila, relaxanta

Suna bine, nu? Dar nu este genul de zi in care vei privi inapoi cu recunostinta pentru cat de departe ai ajuns. A trai inseamna a invata si a creste; a trai este despre a iti pune intrebarile potrivite, despre dorinta de a depasi obstacole si de a rezolva probleme.

2. Mai multa aprobare din partea oamenilor

Ne facem griji pentru ce cred ceilalti despre noi. Ne ingrijoreaza cine suntem in ochii celor din jur. Ne intrebam daca vom fi placuti. Ne este teama sa nu fim respinsi. Este momentul sa nu mai cautam aprobare constanta si sa traim asa cum ne dorim fara sa ne mai gandim la ce spun altii.

Tine minte ca nu poti face totul. Uneori trebuie sa te mai eliberezi de lucruri si sa mai si traiesti. Concentreaza-te pe ceea ce este cu adevarat important si nu te mai pierde in detalii nesemnificative. De-a lungul timpului vei descoperi ca multe lucruri grozave se intampla atunci cand nu sunt planificate. Incearca sa fii mai rezervata si sa iti planifici programul in functie de drumul pe care mergi in viata si, si mai important, de locul in care vrei sa ajungi.

4. Drama zilnica ce pare mult prea importanta

99% din dramele din viata noastra sunt nesimnificative pe termen lung. Totul este doar in capul nostru. Cea mai mare parte a dramelor este pur si simplu consecinta rezistentei noastre interioare la incidentele exterioare. Astfel, exista sanse mari ca drama prin care trecem sa fie alimentata mai degraba de cuvintele sau faptele altora.

