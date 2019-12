Proverbul cu care sa incepi anul 2020 in functie de zodia in care te-ai nascut

Vrei sa stii care este proverbul de care ai nevoie pentru a incepe anul 2020 cu dreptul? Atunci tot ce trebuie sa faci este sa imi spui zodia in care te-ai nascut.

Am adunat pentru fiecare zodie cate un proverb cu care sa isi inceapa anul 2020. Tine cont de el, iti poate fi calauza in urmatoarele luni.

Daca te-ai nascut in zodia Berbec

Daca esti deprimat, traiesti in trecut. Daca esti nerabdator, traiesti in viitor. Daca esti senin, traiesti in prezent.

Daca te-ai nascut in zodia Taur

Semeni o fapta, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin.

Daca te-ai nascut in zodia Gemeni

Scrie in nisip lucrurile rele pe care le-ai patit, insa scrie pe o bucata de marmura lucrurile bune care ti se intampla.

Daca te-ai nascut in zodia Rac

Daca vrei sa schimbi lumea, incepe cu urmatoarea persoana care vine la tine lovita de nevoie.

Daca te-ai nascut in zodia Leu

Nu te lasa incantat de lauda, nu fi mihnit de dispret, ci cunoaste-ti precis propriile virtuti si puteri. Acestea sunt caracteristicile omului exceptional.

Daca te-ai nascut in zodia Fecioara

Toate lucrurile care conteaza cu adevarat, frumusetea, iubirea, creativitatea, bucuria si pacea interioara rasar de dincolo de ratiune

Daca te-ai nascut in zodia Balanta

A te cuceri pe tine insuti este o victorie mai mare decat aceea de a cuceri mii de oameni intr-o singura lupta.

Daca te-ai nascut in zodia Scorpion

Alege-ti prietenii cu precautie, planifica-ti viitorul cu un scop si modeleaza-ti viata cu multa credinta.

Daca te-ai nascut in zodia Sagetator

In graba este regret, insa in rabdare si atentie se afla pacea si siguranta.

Daca te-ai nascut in zodia Capricorn

Daca vrei ca cei din jur sa fie fericiti, arata-le compasiunea ta. Daca vrei sa experimentezi fericirea proprie, arata-ti tie compasiune.

Daca te-ai nascut in zodia Varsator

Intelege faptul ca dragostea si reusitele marete implica uneori si riscuri marete.

Daca te-ai nascut in zodia Pesti

Tine minte: cea mai buna relatie este cea in care iubirea reciproca depaseste nevoia fiecaruia.

