Top 6 cărți care ne ajută să călătorim în continuare și să descoperim lumea

Iubitorii călătoriilor, cei care vor să descopere locuri și lucruri uimitoare din toată lumea, se pot bucura în continuare de pasiunea lor.

1. Atlas Obscura - Joshua Foer, Dylan Thuras, Ella Morton

Dacă l-a inspirat pe celebrul regizor Guillermo del Toro, creatorul unora dintre cele mai fantastice și frumoase povești, cu siguranță îi va inspira pe mulți adulți să pornească într-o călătorie inspirațională în Atlas Obscura, carte publicată la editura Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei.

Cel care a semnat regia și scenariul filmelor Labirintul lui Pan (Pan`s Labyrinth) și Forma apei (The Shape of Water) și a contribuit la scenariul cunoscutelor producții cinematografice Hobbitul (1 și 2) spune despre Atlas Obscura: „Este ghidul meu favorit de călătorie! Nu plecați la drum înainte de-a afla unde puteți găsi un hotel bântuit sau o poartă a iadului!". Sau, așa cum o numește și autorul cărții Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon, David Grann, este „o carte la fel de ciudată și fascinantă ca lumea pe care o descrie.”

2. Atlas Obscura: ghidul exploratorului pentru cei mai aventuroși copii din lume - Dylan Thuras, Rosemary Mosco

Dedicată copiilor, Atlas Obscura: ghidul exploratorului pentru cei mai aventuroși copii din lume de la Pandora M, parte a Grupului Editorial Trei, oferă celor mici o expediție nespus de captivantă și minunat ilustrată. Copiii vor descoperi 47 de țări și 100 dintre cele mai uimitoare locuri de pe pământ, de la grota cu cristale strălucitoare din Mexic, la cea mai mare peșteră din lume, aflată în Vietnam, și de la cascada de 108 metri din Zambia, la Cascada Sângelui din Antarctica.

3. Unde este Turnul Eiffel? - Dina Anastasio

Da, poate știm unde. Dar știm oare toate informațiile și curiozitățile despre el? Știm care dintre aceste afirmații este adevărată: „Inițial, turnul ar fi trebuit demontat după doar 20 de ani”, „Ascensoarele urcă pe o linie curbă de-a lungul picioarelor turnului”, „Înăuntrul lui se află patru restaurante”? Dacă nu,, publicată de Editura Pandora M, oferă cele mai inedite răspunsuri. Plus o hartă!

4. Ce este Statuia Libertății? - Joan Holub

Statuia Libertății, un dar primit din partea Franței pentru a sărbători o sută de ani de existență a Statelor Unite, a fost transportată peste ocean în 350 de bucăți. Iar sandalele ei, doar ele, au o lungime de 7,62 metri! Acestea și multe alte informații interesante veți descoperi în Ce este Statuia Libertății?, publicată de Pandora M, o carte ilustrată foarte frumos, cu hartă inclusă.

5. Unde se află Marele Zid? - Patricia Brennan Demuth

O încântare și pentru copii, dar și pentru adulți să descopere în cartea Unde se află Marele Zid? detalii despre Marele Zid Chinezesc, cea mai mare structură artificială din lume. Tot de la Pandora M, parte din Grupul Editorial Trei, cartea spune povestea celebrului edificiu și oferă și o hartă cadou.

6. Ce sunt Marile Piramide? - Thomas Hoobler, Dorothy Hoobler

Încărcate de mister, la fel ca și Sfinxul care le veghează, Marile Piramide fascinează mii de turiști de pe întreg mapamondul și copleșesc prin statura lor impresionantă. Pe lângă faptul că au rămas singurele dintre cele șapte minuni ale lumii antice, piramidele egiptene reprezintă una dintre cele mai interesante atracții turistice. Iar cartea Ce sunt Marile Piramide? oferă un bun punct de pornire, fiind o lectură atractivă și distractivă în același timp.

Prin campania #CarteaCareTeAjută, cu îndemnul #RămânemPuterniciÎmpreună, cititorii pot beneficia în perioada 30 martie – 16 aprilie de campania 2+1 CADOU