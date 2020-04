Cu mesajul #separatidarimpreuna, Feli lanseaza Impreuna, o piesa optimista despre un azi plin de lectii si un maine senin

comunicat de presa:

In plina perioada de autoizolare si distantare sociala, Feli lanseaza „Impreuna”, o piesa despre paradoxul zilelor noastre in care oamenii sunt #separatidarimpreuna in mijlocul unei lectii grele de viata: „Indiferent de vremuri si de experiente de viata nu tocmai frumoase, impreuna e cel mai bine, chiar daca acest „impreuna” imbraca astazi forme de neimaginat in care iubirea, grija si viata nu depind de spatiu, de loc, de conventii, de niciun „trebuie” care facea legile pana mai ieri.”, spune Feli convinsa ca in tot raul acestei situatii este de fapt si un mare bine.

O productie HaHaHa Production, piesa „Impreuna” este compusa de Feli impreuna cu Serban Cazan, Smiley si Dorian din dorinta de a transmite oamenilor un mesaj optimist despre un azi plin de lectii si un maine senin:

„De cele mai multe ori, din situatiile grele invatam cele mai importante lectii, pentru ca atunci devenim, poate fara sa vrem, atenti la noi, la cei din jur si la ce ne inconjoara. In aceasta perioada foarte grea pentru fiecare dintre noi avem tendinta sa vedem ca tot ce ni se intampla este negru si rau. Eu cred ca trebuie sa deschidem bine ochii, chiar daca nu e multa variatie de culoare in jur, sa ascultam atent, chiar daca e atat de liniste, sa ne deschidem sufletele, chiar daca e multa frica acolo, si sa regasim esenta si soarele din fiecare dintre noi.”, marturiseste Feli care crede cu tarie ca, dupa aceasta perioada, lumea va fi mai buna, iar oamenii se vor revedea cu lectia iubirii si cea a generozitatii reinvatate.