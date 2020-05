Trasaturile magnetice ale oamenilor super carismatici

Oamenii nu atrag ce isi doresc, ci ceea ce sunt. De aceea atractia este uneori emotionala sau pur fizica, rationala sau intelectuala. Nu tine mereu de aspectul fizic sau chestiile la comun. Treaba cu carisma, sarmul si chimia este incalcita nevoie mare.

Totusi, majoritatea oamenilor carismatici au o lista de trasaturi magnetice si nedisimulate de la care nu se abat. Le bifeaza pe toate, fara rabat, cu o autenticitate iesita din comun.

Umor

Calitatea de baza a romanilor, cu care infruntam si cea mai apriga situatie de criza si cu care ne laudam si peste hotare. Nu stiu cum ne-ar sta fara un dram de umor, cred ca instant am deveni o tara de oameni mai putin atragatori.

Mai in gluma, mai in serios, abilitatea de a face misto de greutati, dar si de tine, te face instant mai placut atat in mijlocul grupului de prieteni, dar si ca partener romantic.

