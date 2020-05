7 trucuri feng shui care te ajuta sa induci calmul in casa ta

Cateva trucuri feng shui, recomandate de experti, inlatura energia latenta din casa, inlocuind-o cu vibratii pozitive si un sentiment de calm deplin.

Preocupati sa evitam raspandirea noului coronavirus, cei mai multi dintre noi stam mai mult timp in casa. Intrucat mare parte din ceea ce se intampla acum in lume se afla dincolo de controlul nostru, iar cercetarile arata ca mediul in care ne petrecem timpul influenteaza felul in care ne simtim, este important ca in caminul tau sa te simti linistita si in siguranta.

„In vremuri ca acestea, crearea unei atmosfere de liniste in casa poate deveni cel mai bun instrument care sa te ajute sa ramai calma mental, fizic si emotional. Casa ta trebuie sa devina o oaza de lumina pentru tine in mijlocul haosului”, arata Nixie Marie, consultant feng shui, pentru Well+Good.

Daca simti nevoia de calm (cine nu si-ar dori in aceasta perioada?), incearca sa adopti in casa ta urmatoarele trucuri feng shui, recomandate de specialisti, pentru a imbunatati energia caminului tau si a cultiva inauntru o stare de calm.

foto main: ImYanis, Shutterstock