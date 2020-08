Francis On My Mind lanseaza single-ul Summer

Francis On My Mind vrea ca vara sa ne ramana intiparita in minte printr-o piesa melancolica, cu un vibe uptempo, inspirata de povestile retro spuse si intamplate in atatea veri, dar pastrate ca testament pentru generatiile urmatoare.





Atitudinea relaxata, prieteniile, povestile impartasite cu gasca, activitatile ludice care aduceau savoare si efervescenta cotidianului se regasesc in noul videoclip, prin care Francis On My Mind valorizeaza cultura retro sau vintage, cu elemente updatate anului 2020, de la tinute, pana la montaj sau culori.

La fel ca in cazul anterioarelor piese lansate de catre Francis On My Mind, track-ul "Summer" este produs de catre Yin Creatif. Videoclipul este regizat de catre Lofi Blartisio si a fost filmat intr-un spatiu care descrie perfect starea piesei.

Francis On My Mind este numele celui mai nou proiect indie-pop din Romania. La doar 17 ani, Francis On My Mind este printre primele artiste adolescente care abordeaza acest gen în Romania. Cu amestecul sau de romantism cu muzica electro-pop, Francis On My Mind este, cu siguranta, un nume ce va atrage atentia celor pasionati de muzica izvorata din suflet, mai ales datorita faptului ca tanara artista compune muzica si studiaza pianul.

Primele sale piese, “On My Mind” si "Never Be The Same", au fost ascultate pe platformele de streaming din tari precum Polonia, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia si SUA, intrand in unele dintre cele mai mari playlisturi ale genului muzical.