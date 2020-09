Să nu te simți niciodată singură. Întregul univers este înăuntrul tău

Nu ai fost, nu ești și nici nu vei fi vreodată singură. Universul este alături de tine.

Știu că este o perioadă dificilă. Știu că nu mai poți duce. Știu că te întrebi ce ai făcut pentru a trece prin așa ceva. Știu că te gândești că nu ai pe nimeni lângă tine care să te ajute să depășeșți această perioadă. Știu că ai atâtea întrebări la care nu găsești răspunsuri. Știu că nu mai înțelegi care este drumul tău în viață.

Dar mai știu un lucru foarte important. Știu că vei fi în regulă. Știu că vei depăși această situație. Știu că ești puternică. Știu că nu ești singură. Dumnezeu este alături de tine, Universul îți luminează clipă de clipă calea.

Iată câteva sfaturi pe care să le iei în calcul:

- Nu este o variantă corectă de rezolvare a problemei cu care te confrunți. Nu te teme că vei da greș. Încearcă tot ce simți că trebuie. Nu renunța. Mergi mai departe.

- Nu trebuie să fii atât de dura cu tine. Faci tot ce poți. Ești minunată, ești puternică. Ești incredibilă.

- Oricât de tare ar durea, și asta va trece. În ciuda a ceea ce simți, nu este sfârșitul lumii. Permite-i timpului să îți arate că va fi mai bine.

- Nu înceta niciodată să crezi în tine însăți.

- În clipele dificile, respiră profund. Spune-ți că totul va fi bine. Pentru că așa este, în cele din urmă furtuna se va linișți, iar pe strada ta va ieși soarele.

- Nu permite lucrurilor pe care nu le poți controla să te copleșească. Nu uita că tu deții întreaga putere.

- Gata cu planurile. Este în regulă să nu știi ce urmează. Este în regulă să nu știi cum va fi viața ta peste o săptămână, peste o lună, peste jumătate de an, peste un an. Spune-ți că ești pregătită pentru orice și că abia aștepți să vezi ce surprize are Universul pentru tine.

- Este normal să te temi de necunoscut. Dar nu îi permite acestei perioade să te îngrădească și să nu te mai lase să te bucuri de viață.

- Tot ce simți acum este temporar. Toate emoțiile, toate stările, toate sentimentele... absolut totul va trece. Plângi dacă simți nevoia și permite-le să treacă.

- Punctele tale forte le depășesc pe cele slabe.

- Îmbrățișează incertitudinea și alege să fii curioasă cu privire la ce se va întâmpla în viitor. Rămâi visătoare și spune-ți că, în cele din urmă, totul va fi bine.

