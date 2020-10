7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (5 - 11 octombrie)

Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea şi pacea minții.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Am renunțat cu bucurie la vechile credințe care nu mă mai ajută. Sunt demnă de toate lucrurile bune pe care viața are să mi le ofere și merit să am succes.

Mantră pentru ziua de marti:

Învăț să las trecutul în urmă. Singurul care contează este momentul prezent - îl trăiesc cum știu eu mai bine și încerc să mă bucur de fiecare clipă în care sufletul meu zâmbește.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Lucruri uimitoare mi se întâmplă în fiecare zi. Astăzi aleg să simt în sufletul meu bucurie, fericire, emoție. Astăzi aleg să zâmbesc clipă de clipă.

Mantră pentru ziua de joi:

Nu-mi este frică să dau greș. Eșecul este doar o oportunitate de a învață lecții importante, de a o lua de la capăt, de data această cu o nouă mentalitate.

Mantră pentru ziua de vineri:

Sunt liberă să trăiesc așa cum își dorește inima mea. Sunt liberă să îmi ascult sufletul. Sunt liberă să iubesc ce vreau să iubesc. Sunt liberă să fiu eu.

Mantră pentru ziua de sambata:

Viața mă susține. Viața m-a creat pentru a fi împlinită. Am încredere în viață, iar viața mi-e aproape la fiecare cotitură. Sunt în siguranță.

Mantră pentru ziua de duminica:

Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea şi pacea minții.

foto main: Lizavetta, Shutterstock