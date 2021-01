4 Cristale care te vor ajuta sa atragi norocul si abundenta in viata ta in 2021

Cristalele au puteri vindecatoare. Acestea atrag energie pura si pozitiva care aduce noroc in viata noastra si, in acelasi timp, elimina energia negativa din jur.

Fiintele umane sunt complexe. Gandurile noastre sunt si mai complicate - acestea reprezinta energia care este eliberata in Univers. Un gand pozitiv elibereaza energie pozitiva, insa un gand negativ va induce o atmosfera negativa.

Universul este format din toate energiile pozitive si negative. Vietile noastre sunt modelate dupa energia pe care noi o eliberam. Asadar, totul se rezuma la gandurile noastre.

Modul in care noi gandim ne afecteaza viata. Gandurile au o influenta enorma asupra bunastarii noastre. Uneori, pierdem controlul asupra procesului de gandire, in timp ce suntem bombardati cu probleme, griji, stres, anxietate. Gandurile negative incep sa atraga energie negativa, ceea ce ne minimalizeaza viata. In astfel de momente invervin cristalele - putem profita de ele pentru ca sunt minunate.

Iata care sunt cele mai bune cristale cu puteri de vindecare, care aduc noroc si abundenta:

1. Citrin

Citrinul mai este cunoscut si sub numele de "piatra norocoasa a comerciantilor". Acest cristal atrage bunastarea in afaceri, aduce prosperitate si protectie. Oamenii antici credeau ca citrinul detine puterea soarelui, fiind astfel piatra principala a chakrei plexului solar. De asemenea, aceasta piatra pretioasa are un impact incredibil asupra deciziilor noastre financiare si ne ajuta sa cheltuim cu intelepciune.

Shungit-ul este considerat o piatra veche (dateaza de 2 miliarde de ani), cunoscuta si sub numele de "piatra minune". Cea mai mare putere a sa - purifica si curata aura. Absoarbe toata energia negativa, transformand spatiul in care este pus intr-o atmosfera pozitiva. De asemenea, acest cristal are si proprietati vindecatoare deosebite, aduce abundenta si bunastare.

3. Cuart fumuriu

Acest cristal functioneaza de minune in eliminarea energiei negative: curata spatiul si face loc energiei pozitive trimise de Univers. De asemenea, cuartul fumuriu ajuta si la eliberarea energiilor negative precum frica, furia, depresia sau anxietatea. Acest a ne detoxifica viata si ne lasa sa intram intr-o lumina noua. Purtarea acestei pietre te va ajuta sa renunti la trecut si sa mergi mai departe cu viata ta.

4. Ametist

Ametistul ne ghideaza catre constiinta superioara, ne ajuta sa ne intelegem nevoile si dorintele si sa credem in intuitia noastra. De asemenea, aduce echilibru in viata noastra, protejandu-ne sufletul de energia malefica. Ametistul ajuta si in depasirea cosmarurilor.





