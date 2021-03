Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 15-21 martie

Află care este mantra zodiei tale pentru următoarea săptămână în funcție de zodia în care te-ai născut.

Berbec

Am tot ce îmi trebuie pentru a fi fericită în acest moment. Am tot ce îmi trebuie pentru a zâmbi cu adevărat. Am tot ce îmi trebuie pentru a fi iubită.

Taur

Aleg să am încredere în mine și să merg mai departe indiferent de ce se întâmplă în jurul meu. Am încredere în semnalele pe care Universul mi le transmite.

Gemeni

Am încredere în Univers. Știu că el are un plan incredibil pentru mine. Accept orice mi se întâmplă și cel mai important lucru este să întâmpin surprizele cu tot ce am mai bun de oferit.

Rac

Nu mă dau bătută. O să mă pun pe picioare. Iar și iar. Cu cât mai repede mă ridic de la pământ, cu atât mai repede o să ajung pe drumul pe care trebuie în viață.

Leu

Cu cât rămân mai liniștită, cu atât devin mai puternică. Pacea din interior mă ajută să progresez real și semnificativ în exterior.

Fecioară

Nu îmi este frică să spun ce gândesc. Îmi folosesc vocea și vorbesc, chiar dacă acea voce poate deranja alte persoane. Oamenii care mă iubesc, îmi vor respecta opiniile și alegerile.

Balanță

Astăzi aleg să îmi ascult inima pentru că știu că ea mă va conduce în direcția potrivită. Am curajul să iau decizii bazate pe ce îmi dictează sufletul.

Scorpion

Îmi îndrept fața către fericire, optimism și energie pozitivă. Mă eliberez de tot ce este negativ și toxic. Aleg să fiu înconjurată de oameni care trăiesc în iubire și în frumos.

Săgetător

Trecutul nu are nicio putere asupra momentului prezent. Aleg să trăiesc AICI și ACUM fără să mă mai concentrez asupra lucrurilor care s-au întâmplat.

Capricorn

Accept tot ce s-a întâmplat până acum. Oriunde se întâmplă să mă aflu, știu că acolo trebuia să ajung de fapt. Universul are un plan incredibil pentru mine.

Vărsător

Grija este o pierdere masivă de timp și de energie. Nu schimbă nimic. Astăzi aleg să elimin grijă din gândurile mele.

Pești

Renunț la toate gândurile și sentimentele negative despre mine. Aleg să mă iubesc pentru că doar eu știu să îmi ofer adevărata iubire.

foto main: Zolotarevs, Shutterstock