5 produse de frumusete pe care regret ca nu le-am folosit cand aveam 20 de ani

Nu e niciodata prea tarziu sa incepi sa ai grija de pielea ta. Totusi, cu cat o faci mai devreme, cu atat mai bine vei arata la 40 sau la 50 de ani.

Acum stim mult mai multe lucruri despre cele mai eficiente ingrediente din produsele noastre de skin care. Nu pot sa ma plang prea mult – eu am fost interesata de frumusete de la 16 ani, cand mi-am cumparat prima crema hidratanta, pentru ca aveam senzatia aceea ca pielea „ma strange” dupa ce imi spalam tenul. Am inceput destul de devreme sa-mi creez o rutina de frumusete, insa ea era simpla si poate nu cea mai calitativa sau potrivita tipului meu de ten.

In plus, multe dintre ingredientele populare de astazi, precum retinolul sau vitamina C, erau foarte vagi la vremea aceea (acum am 32 de ani). Puteam sa fac mult mai multe pentru pielea mea, insa i-am oferit ce am putut, in functie de circumstantele mele.

Daca ai 20 si ceva de ani acum, esti o norocoasa, pentru ca ai acces la ingrediente de calitate, care te vor ajuta sa ai piele neteda si ferma chiar si la 50 de ani, fara sa cheltui o avere.

foto main pixabay