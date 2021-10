Chili vegan cu fasole, linte si quinoa, reteta perfecta pentru zilele reci de toamna

In zilele friguroase ne dorim mese calde si delicioase, iar aceasta reteta de chili vegan cu fasole este alegerea perfecta pentru un rasfat culinar de toamna.

Pe langa condimente clasice pentru chili, asa cum sunt chimionul si pudra de chili, include si alte ingrediente ce ii ofera un plus de savoare, precum cacao, ghimbir si harissa – pasta marocana de ardei iute.

Aceste ingrediente bonus aduga si mai multe beneficii pentru sanatate – ghimbirul si cacaoa, la fel ca si ardeiul iute, ajuta la reducerea inflamatiei din organism.

De asemenea, este un preparat bogat in fibre si proteine vegetale, datorita continutului de linte, quinoa si boabe de fasole. Desi il poti consuma ca atare, este un preparat foarte versatil si poate fi baza unor alte mese delicioase. Se poate pregati in avans si congela astfel incat iti va fi foarte usor sa pregatesti rapid pranzul sau cina. Il poti consuma in asociere cu cartofi copti, paste integrale sau cu iaurt de cocos si avocado.

foto main MagdaZarebska, Shutterstock

