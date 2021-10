INNA lansează single-ul super catchy 'Up'

INNA revine cu un single catchy și care va da dependență care se numește „Up”, compus de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, INNA și Alex Cotoi, versuri de Minelli și produs de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac.

comunicat de presa: Lyric video-ul pentru „Up” a fost creat de NGM Creative, echipa formată din Bogdan Păun (regizor) și Alexndru Mureșan (DoP) cu care artista colaborează de obicei cu un concept stylish. Echipa de beauty a INNEI este formată din Anca Buldur (make-up), Adonis Enache (hair) și RDStyling pentru ținute.

Cel mai recent single al INNEI „Up” reprezintă un imn al distracției și al bunei dispoziții. Această piesă dă instantaneu o stare de energie și optimism datorită sound-ului fresh, în timp ce versurile spun povestea unei iubiri care te poate ridica atunci când totul în viața pare că merge în direcția opusă. „Up” este cu siguranță acea piesă care nu va lipsi din playlisturile fanilor.

„Sunt extrem de încântată de „Up”, este o piesă care mi-a plăcut încă de la primele beat-uri, de la început când eram la sesiune în studio cu oameni super talentați și speciali. În curând vă veți putea bucura de videoclipul oficial al piesei „UP”. Abia aștept!, a spus INNA.

În săptămânile anterioare, INNA a lansat piesa „Party” în colaborare cu Minelli, „Pretty Please” cu Gaullin și „Like That” cu Brian Cross.

INNA a avut un an plin de succese și colaborări. Piesa „Flashbacks”, cu peste 28 de milioane de vizualizări, a cucerit topurile din Rusia unde s-a clasat pe locul 1 timp de 8 săptămâni consecutive în țările CSI, Turcia. Apoi a lansat „Maza” care are peste 17 milioane de vizualizări, „Oh My God”, dar și colaborarea cu Gromee pentru „Cool Me Down”, „It Don’t Matter” cu Alok și Sofi Tukker, „Papa” cu SICKOTOY și Elvana Gjata și „Aici” cu Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes.

INNA are peste 5,3 miliarde de vizualizări pe YouTube, numărul 6 după artiști europeni precum Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie, Little Mix.

