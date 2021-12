Fa-l sa-i fie dor de tine in 5 pasi simpli

Fa-l sa-i fie dor si vei vedea cat de repede se va indragosti de tine.

Cine nu vrea ca persoana iubita sa ii spuna ca i-a simtit lipsa? Fie ca incepi o relatie interesanta sau deja esti intr-o relatie serioasa.... cheia este sa il faci sa ii fie dor de tine pentru a se indragosti (respectiv reindragosti) de tine.

Insa... cum faci asta? Iti venim noi in ajutor cu acest ghid simplu cu trucuri pe care sa le pui in practica pentru a il face sa ii fie dor si a se indragosti si mai mult de tine:

1. Sfatul numarul 1 si cel mai important: nu trebuie sa fii disponibila tot timpul pentru el

Acest lucru este de la sine inteles, insa este incredibil cat de multi oameni il uita. Nu ii scrie non stop, nu ii raspunde instant la mesaj de fiecare data. Fa-l ca din cand in cand sa se intrrebe ce faci si de ce nu raspunzi. Este un lucru bun pentru relatia voastra.

2. Lasa-l sa te cucereasca

Barbatii sunt vanatori de cand am aparut pe aceasta lume. Bineinteles ca lucrurile s-au schimbat, insa pentru ei acest instinct inca este unul puternic. Asadar, sfatul psihologilor este unul foarte simplu: intra in jocul lui si incearca sa fii usor inabordabila si sa lupte pentru a te cuceri.

3. Gaseste o "semnatura" a ta

Incearca sa ai intotdeauna un detaliu care sa ii aminteasca de tine. Ar putea fi un mod de exprimare atunci cand te intalnesti cu el sau cand iti iei ramas bun de la el, un parfum sau chiar un fel de mancare de care intrebi la restaurantul la care mergeti.

Exemplu: ii spui des ca iubesti sa mananci papanasi. Acum imagineaza-ti ca merge la un restaurant si vede in meniu papanasi. Ghici cine ii va aparea in acel moment in gand? Da... TU!

4. Nu ii oferi totul

S-ar putea sa fiti in momentul in care va simtiti foarte confortabil unul cu celalalt si amandoi simtiti ca, in sfarsit, sunteti in relatia potrivita. Acesta este momentul in care te poti deschide in fata lui. Insa incearca sa nu iti impartasesti povestea in doar cateva intalniri. Fa-ti timp, nu iti deschide sufletul prea devreme. Permite-i sa te cunoasca treptat, barbatilor le plac surprizele pentru ca ii ajuta sa ramana interesati de relatie.

5. Fa-l sa simta ca nu poate trai fara tine

Foarte multi barbati nu isi doresc relatii serioase. Insa depinde doar de noi, femeile, sa ii incurajam sa investeasca - iar cel mai bun lucru de facut este sa le aratam ca viata lor este considerabil mai buna cu noi in ea.

Ajuta-l sa isi dea seama cat de fericit este in preajma ta. Cat de mult rade, cat de vesel este, cat de linistita este acum viata lui. Asa il vei face sa ii fie dor de tine atunci cand nu sunteti impreuna.

foto main Iaroslava Daragan, Shutterstock

