Expoziția de desen și pictură 'PO în forme și culori', la Opera Națională București

În an centenar, Opera Națională București găzduiește în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie expoziția de desen și pictură „PO în forme și culori “ a lui David Mihai.

comunicat de presa: Expoziția este deschisă publicului larg în perioada 23 decembrie – 29 decembrie 2021, la Opera Naţională București. Accesul la expoziție se realizează la spectacolele din repertoriu sau în cadrul tururilor ghidate. Pentru programare tur ghidat este necasar să trimiteți un mail la bilete@operanb.ro

David Mihai este elev în clasa a V-a la Complexul Educațional Laude-Reut și are 11 ani. David este pasionat de artă și a studiat tehnicile de desen și pictură încă de la vârsta de 6 ani, participând de-a lungul anilor la cursurile și școlile de vară ale artistei Irina Neacșu, precum și sub îndrumarea permanentă a pictoriței Vali Irina Ciobanu, descoperind frumusețea picturii în diverse tehnici, pictură în „plein air”, abordând teme din natură, peisaje. Pasiunea lui David se îndreaptă recent și spre manga, doodle art, digital art, descoperind noi tehnici de desen și abordând teme diverse. O serie din lucrările lui pot fi urmărite și pe contul său de Instagram po_art11. Ilustrațiile de manga le semenază sub pseudonimul artistic „PO”.

David a participat cu lucrări la câteva expoziții de copii încă din anul 2016 la Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” sub îndrumarea doamnei Nicoleta Zagura, apoi la expoziția „Între anotimpuri” (martie 2020) la Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, în calitate de ucenic al artistei Vali Irina Ciobanu cu care lucrează și în prezent. Ulterior, a câștigat locul I pentru grupa lui de vârstă, la concursul „Magia Copilăriei” (noiembrie 2020) organizat de către Centrul Cultural „Mihai Eminescu”.

Sponsor oficial: Enel România

Sponsori: Aqua Carpatica, EURO Insol

Parteneri: Sansha

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Forbes România, RFI România, Romantic FM, Radio Seven, Radio Itsy Bitsy, România TV, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, Revista Timpul, 9am.ro., Kudika, Garbo, Ballet Magazine, Mediatrust, a7tv

Vizionare placuta