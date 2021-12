5 Ganduri la care sa renunti inainte de Anul Nou. Daca nu o faci pentru tine, fa-o pentru sufletul tau

Ne stresam din cauza gandurilor. Amanam pana ajungem la esec din cauza gandurilor. Ne enervam pe ceilalti, pe noi insine si pe orice situatie, in general, din cauza gandurilor. Ratam multe dintre cele mai frumoase momente ale vietii din cauza gandurilor. Cautam fericirea in locuri gresite din cauza gandurilor.

Iata cele mai populare exemple de ganduri gresite pe care avem cu totii destul de des:

- cand ne trezim si, in loc sa fim recunoscatori Universului pentru sansa pe care ne-o da pentru a o lua de la capat si a ne crea viata la care visam, incpeem sa ne facem ganduri negre si sa ne ingrijoram cu privire la toate lucrurile pe care trebuie sa le facem.

- cand ne temem de potentialul esecului si amanam ca raspuns la frica noastra, gandurile noastre infricosatoare ne obliga sa pierdem mari oportunitati de succes;

- cand cineva ne supara, acest lucru se intampla adesea pentru ca nu se comporta conform gandurilor si fanteziilor noastre despre "cum ar trebui" sa se comporte. Frustrarea nu provine din comportamentul sau, ci din modul in care comportamentul sau difera de fantezia noastra.

Asadar, incepand de astazi te provoc sa renunti la urmatoarele ganduri. Nu le lua cu tine in noul an pentru ca nu iti vor face niciun bin:

1. Renunta la gandurile pe care le ai despre toate distragerile din viata ta. Nu schimba ceea ce iti doresti cel mai mult cu ceea ce vrei in acest moment. Studiaza-ti obiceiurile, afla cum iti consumi timpul si elimina distractia.

2. Renunta la gandurile ca toti ceilalti stiu ce este mai bine pentru tine. Prea multi dintre noi asculta zgomotul lumii si ajung sa se piarda in multime. Gaseste puterea de a iti umple timpul cu experiente semnificative.

3. Renunta la gandurile ca furia si frustrarea ta sunt din vina altor persoane. A fi calm este o superputere. Capacitatea de a nu reactiona exagerat sau de a nu lua lucrurile personal iti mentine mintea limpede si inima linistita.

4. Renunta la gandurile ca cel mai mare obstacol este unul care se intampla in exteriorul tau. Cel mai dificil si mai mare obstacol pe care va trebui sa il depasesti vreodata este mintea ta. Daca poti depasi asta, poti depasi orice.

5. Renunta la gandurile ca trebuie sa risti prea mult in viata. Majoritatea oamenilor cauta ceva nou zi de zi, clipa de clipa - o noua relatie, o noua slujba, o noua oporunitate de venituri financiare. Cu toate acestea, de multe ori, atunci cand au oportunitatea ideala stand chiar in fata lor, nu iau nicio masura. Ei refuza sa lupt pentru ceea ce isi doresc cu adevarat pentru ca, in adancul sufletului lor, le este frica de durere, de esec, de respingere.

