INNA lansează albumul 'Champagne Problems': 8 piese compuse în cadrul celui de-al doilea sezon Dance Queen’s House

2022 începe în forță pentru INNA care își bucură fanii cu un nou album care se numește ”Champagne Problems” și care are în total 15 piese. Prima parte lansată pe 7 ianuarie conține 8 piese, printre care “Fire and Ice", Always On My Mind”, “Ready Set Go” și “Love Bizarre”.

comunicat de presa: Întregul album a fost compus în cadrul celor 16 zile de sesiune muzicală numită Dance Queen’s House pe care artista le-a petrecut izolată într-o casă cu producători și compozitori alături de care a lucrat pentru a lansa piese noi, dar și pentru a-i aduce pe fani și mai aproape de universul ei prin cele 8 vloguri postate pe canalul de YouTube al artistei. Tracklistul integral al albumului include piese precum ”Always On My Mind” (muzică: Jordan Shaw, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoloeanu, versuri: Jordan Shaw, Elena Alexandra Apostoleanu, producție: Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac), ”Champagne Problems” (muzică: Jordan Shaw, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoloeanu, versuri: Jordan Shaw, Elena Alexandra Apostoleanu, producție: Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac), ”Lovely” (muzică: Minelli, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Elena Alexandra Apostoleanu, versuri: Minelli, Elena Alexandra Apostoleanu, producție: Marcel Botezan, Sebastian Barac), ”Love Bizarre” (muzică: Minelli, Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Elena Alexandra Apostoleanu, versuri: Minelli, Elena Alexandra Apostoleanu, producție: Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac), ”Baby” (muzică: Minelli, Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Elena Alexandra Apostoleanu, versuri: Minelli, Elena Alexandra Apostoleanu, producție: Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac), ”Fire and Ice” (muzică: Minelli, Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Elena Alexandra Apostoleanu, versuri: Minelli, Elena Alexandra Apostoleanu, producție Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac), ”Solo” (muzică: Minelli, Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Elena Alexandra Apostoleanu, versuri: Minelli, Elena Alexandra Apostoleanu, producție: Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac) și ”Ready, Set, Go” (muzică: Gustav Nyström, Moa Pettersson Hammar, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoleanu, versuri: Gustav Nyström, Moa Pettersson Hammar, Elena Alexandra Apostoleanu, producție: Alex Cotoi). ”Always On My Mind” este piesa care cu siguranță va atrage atenția datorită versurilor oneste și refrenului catchy. Albumul este disponibil pe canalul de YouTube al artistei și pe magazinele digitale aici. ”Așteptarea a luat sfârșit: ”Champagne Problems” s-a lansat și sunt bucuroasă să îl împărtășesc cu voi. Opt piese noi, compuse în Dance Queen’s House, gata să vă facă zilele mai fericite! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în călătoria mea”, a spus INNA. La finalul anului trecut, INNA a lansat single-ul ”Up” cu Sean Paul, unul dintre cei mai mari artiști din lume și are deja peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube. Piesa a fost compusă de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Elena Alexandra Apostoleanu, Alex Cotoi, Sean Paul, produsă de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, versuri de Minelli, Sean Paul. În urma primului sezon Dance Queen’s House, INNA a lansat albumul ”Heartbreaker” care include 10 piese, printre care cele mai apreciate de fani au fost ”Flashbacks”, ”Maza” și ”Heartbreaker”. INNA are 7 milioane de subscriberi pe YouTube și peste 5,3 miliarde de vizualizări pe YouTube, numărul 6 după artiști europeni precum Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie, Little Mix. Vizionare placuta Kudika

10 Ianuarie 2022 Echipa Kudika