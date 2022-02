3 comportamente care iti blocheaza fericirea - si cum o poti recupera

Psihologii sunt cautati din ce in ce mai des de clienti care se plang ca nu se simt fericiti. Intrebarea „de un milion de dolari” este: cum devii mai fericita?

Toti cautam fericirea. Fara ea, viata nu are niciun rost. Ce sens mai are existenta noastra daca nu simtim, din cand in cand, bucuria de a trai? Experienta umana nu este liniara, astfel ca fericirea se dovedeste un concept diferit de la o persoana la alta. Pe termen lung, fluctuatiile de dispozitie cu care ne confruntam sunt utile, pentru ca ne ajuta sa ne apreciem existenta. Insa cand avem zile in care ne simtim deprimati cand privim spre viitor sau spre trecut, acesta este un semnal puternic care arata ca in adancul fiintei noastre avem nevoie de ajutor.

Nimic din ceea ce simtim nu trece ca prin minune, nu putem pune brusc deoparte emotiile negative si sa ne simtim pe loc eliberati. Trebuie sa ne confruntam cu lucruri din viata noastra care ne cer atentie sau vor exista consecinte, scrie Mind Journal. Drumul spre fericire implica munca. Iar una dintre caile de a o obtine este sa renunti la ceea ce te impidica sa te simti fericit.

foto main pixabay

