3 obiceiuri sanatoase care pot vindeca un stil de atasament anxios

Relatia cu parintii si cu persoanele in grija carora am fost lasati in copilarie (bunici, bone, frati si surori etc.) are un impact semnificativ asupra modului in care interactionam cu ceilalti, ca adulti.

Folosind conceptul de teoria atasamentului, ne putem identifica propriul stil de atasament, fapt ce ne ajuta sa dezvoltam relatii mai sanatoase si de lunga durata. Unul dintre stilurile de atasament nesanatoase si chiar periculoase (intr-o relatie) este stilul de atasament anxios. Vestea buna este ca un stil de atasament anxios poate fi remediat. Care sunt semnele unui stil de atasament anxios Teoria atasamentului a fost dezvoltata de John Bowlby, un psihanalist si psihiatru, care a studiat impactul comportamentului parintilor si ingrijitorilor asupra copiilor. In urma cercetarilor, au fost identificate patru stiluri diferite de atasament: atasament sigur, atasament anxios, atasament nesigur-evitant si atasament dezorganizat. O persoana cu stil de atasament anxios are prezinta urmatoarele caracteristici si semne: – stima de sine scazuta si imagine de sine negativa; – pune partenerul si relatia pe primul loc, mai presus de propria persoana; – este dependenta de partener;

