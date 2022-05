Andrew Dum lansează 'So Good', imnul unei veri pline de petreceri și iubire

Vara este tot mai aproape și se anunță plină de iubire, distracție, muzică bună și nopți lungi cu petreceri până la răsărit.

comunicat de presa: Andrew Dum dă startul cu ”So Good”, o piesă dance energică și plină de optimism, susținută de vocea cu timbru pătrunzător și versuri pozitive.

Piesa în varianta radio a fost compusă și produsă de Randi, armonie Andrew Dum, iar variantele de club și de festival au fost produse de Andrew Dum și Waves.

”Sunt inspirat de bucuria și energia pe care le resimt atunci când mă gândesc la vară, la libertatea de a fi noi înșine și de a trăi clipa la maximum. ”So Good” a apărut din dorința de a simți totul la intensitate maximă, doar când asculți piesa, indiferent de locul și momentul în care te afli. Enjoy it! It’s so good to be alive!”, a spus Andrew Dum.

Piesa se va lansa cu un EP ”So Good” care conține varianta de radio, de club și de festival a acestui single.

Anul trecut, Andrew Dum a lansat piesa “Mammy Blue”, iar piesa “Limoncello” cu Michel Kotcha a DJ-ului a fost apreciată de nume importante ale scenei EDM, precum Sam Feldt, Hardwell, Don Diablo și Lost Frequencies. Este e primul DJ roman ambasador al genului Future Rave în România.

Andrew Dum a putut fi urmărit pe scena celor mai mari festivaluri din România, precum UNTOLD Festival, Awake Festival, Afterhills Festival, Deep Forest Fest, Summer Well Festival, PRO FM on TOP, dar și în cadrul primului turneu național al unui DJ român - X Tour - care a cuprins 12 dintre cele mai mari orașe, precum și show-uri private în Qatar pentru Louis Vuitton, dar și în Dubai.

