Fii persoana care radiaza iubire si bucurie! 6 pasi simpli

Ne nastem fericiti, inocenti, sinceri si cat suntem mici avem iubirea pura in inima. Nu stim altceva decat sa ne jucam, sa ne bucuram de tot si sa ii iubim neconditionat pe cei pe care ii avem alaturi.

Fericirea si iubirea fara limite sunt parte din nou si reprezinta starea noastra adevarata. Cu timpul, insa, toate acestea isi pierd din intensitate si din puritate. Uitam sa fim fericiti si sa iubim, cumva, uitam cine suntem. In loc sa ne deschidem inima si sa iubim pe toata lumea, devenim selectivi si reci. Nu trebuie sa fie asa. Sta in puterea noastra sa actionam in fiecare zi in moduri care aduc bucurie in viata noastra.

Asa ca, daca ne dorim, putem sa ne conectam la interiorul nostru si sa experimentam din nou bucuria simpla a unui bebelus. Cum? Iata 6 pasi simpli:

ZAMBESTE TUTUROR. Nu stiu sa spun de ce, dar imi place sa le zambesc oamenilor. Copiilor, adolescentilor, femeilor, batranilor. Nu pentru ca sunt un om bun, ci pentru ca pur si simplu asa simt. Le zambesc chiar si barbatilor, chiar daca de multe ori acest gest poate fi interpretabil. Dar cred ca exista o diferenta sesizabila intre a oferi un zambet fara interes si a zambi in scopul unui flirt.

