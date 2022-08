Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 15-21 august

Horoscop săptămânal 15-21 august. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în următoarea săptămână:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt libera sa traiesc asa cum imi doresc. Nimeni nu imi poate spune ce sa fac; aceasta este viata mea si ma bucur de ea cu tot sufletul meu.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Ma eliberez de tot ce a fost, ma bucur de tot ceea ce este si nu imi mai este teama de ceea ce urmeaza sa fie.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt fericita cu viata mea. Linistea este aici, fericirea este si ea aici. Ma bucur de prezent pentru ca este mai frumos ca niciodata.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Imi invat lectiile si merg mai departe pe drumul meu. Inchid usa trecutului pentru a trai frumos in prezent.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Usile care nu se deschid nu imi sunt destinate mie. Fac un pas in spate si ii permit destinului sa imi arate drumul pe care trebuie sa merg.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Caut fericirea in sufletul meu si invat sa fiu bine cu mine insami. Ma pun pe primul loc si readuc linistea in viata mea.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: Las in spate tot ce s-a intamplat pentru ca nimic din ce a fost nu mai conteaza. Ma concentrez pe acest moment pentru ca aici si acum este viata mea.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Ma eliberez de toate gandurile negative si invat sa permit divinitatii sa imi incarce sufletul cu energie pozitiva. Aleg sa vad binele din viata mea.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu imi este frica de schimbari pentru ca stiu ca Universul are un plan special pentru mine. Aleg sa ma las purtata de acest val al modificarilor si sa imi continui viata.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Invat sa fiu puternica si sa ma ridic de la pamant. Tot ce traiesc acum ma intareste si ma ajuta sa fac fata provocarilor din viitor.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai traiesc pentru altii. Ma eliberez de toate legaturile dureroase si ma pun pe primul loc. Lupt pentru a avea mai multa grija de mine.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt fericita cu viata pe care o am acum. In sufletul meu este recunostinta pentru ceea ce traiesc, iar in inima mea este iubire adevarata.

