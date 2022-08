Nu iti fura singura fericirea. 7 Lectii importante care te vor ajuta sa nu te mai concentrezi pe cum ar trebui sa fie viata

Cand viata trebuie sa fie intr-un anumit fel pentru a fi fericiti, pierdem atat de multe oportunitati reale si uitam sa mai traim in prezent, singurul moment care exista cu adevarat.

Atunci cand renuntam la toate asteptarile absurde, ne eliberam mintea pentru a face fata schimbarilor care apar in viata noastra, provocarilor de zi cu zi si haosului vietii in cel mai eficient mod posibil. De asemenea, cultivam arta recunostintei si invatam sa apreciem lucrurile marunte. Cream spatiu pentru acceptare, invatare si crestere. Invatam din greselile noastre si ale altor oameni. Vedem lumea altfel. Si, treptat, ne permitem sa facem pasi in fata cu mai multa liniste in suflet si fericire in inima.

Iata cateva lectii importante care te vor ajuta sa nu te mai concentrezi pe cum ar trebui sa fie viata si sa te bucuri de ceea ce ai aici si acum:

1. Nimic nu tine la nesfarsit. Priveste in jur si invata sa fii recunoscatoare... pentru sanatatea ta, familia ta, viata pe care o duci si pentru casa ta.

2. Unele dintre cele mai puternice momente din viata se intampla cand gasesti curajul sa renunti la ceea ce nu poate fi schimbat. Pentru ca atunci cand nu mai poti schimba o situatie esti provocat sa te schimbi, sa inveti, sa te dezvolti.

3. Sa inchizi un capitol din trecut nu inseamna sa uiti, ci sa iti amintesti fara teama. Fara resentimente. Fara dorinta de razbunare. Aceasta este dovada de maturizare - este un pas inainte cu o minte aflata in prezent si o lectie invatata.

4. Iarta-te pentru deciziile proaste facute, pentru momentele in care nu te-ai inteles, pentru alegerile care i-au ranit pe cei din jurul tau. Iarta-te pentru ca esti om... si oamenii gresesc. Toate acestea sunt lectii vitale ce te ajuta sa cresti.

5. Daca poti remedia o problema, atunci remediaz-o. Daca nu poti, atunci accept-o si schimba-ti parerea despre ea. Orice ai face, nu investi mai multa energie decat ai pentru ca iti pui piedici singura si nu mai poti evolua.

6. Viata inseamna schimbare. Accepta faptul ca este posibil ca lucrurile sa nu mai fie niciodata asa cum au fost si ca acest sfarsit este, de fapt, un nou inceput.

7. Chiar daca nu poti controla tot ce se intampla, tu iti poti controla atitudinea pe care o ai fata de tot ce se intampla. Si facand asta reusesti sa preiei fraiele vietii tale si sa faci ce trebuie pentru tine.

