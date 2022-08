Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 22-28 august

Horoscop săptămânal 22-28 august. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în aceasta săptămână a lunii august:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Lupt cu tot sufletul pentru ceea ce imi doresc. Nu mai permit nimanui sa imi spuna cum sa imi traiesc viata.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Acest capitol este cel mai frumos capitol al vietii mele. De ce? Pentru ca in acest moment se intampla viata mea, aici si acum traiesc cu adevarat. Si este de datoria mea sa ma bucur cu fiecare clipa de prezent.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt fericita. Sunt linistita. Sunt impacata. In inima mea exista bucurie deplina, iar in sufletul meu exista liniste suprema.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Invat sa ma eliberez de toate lucrurile pe care nu le mai pot controla. Renunt la acestea astfel incat sa pot merge mai departe cu viata mea.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: In sufletul meu exista bunatate. In inima mea exista iubire. Promit sa nu uit niciodata aceste lucruri si sa traiesc gandindu-ma clipa de clipa la ele.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt puternica si pot face tot ce imi propun. Cred in mine si lupt cu tot sufletul pentru a imi implini visurile.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt aici si asta este tot ce conteaza. Imi invat lectiile, ma eliberez de trecut, ma bucur de prezent si imi fac planuri frumoase pentru viitor.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai lupt impotriva morilor de vant. Nu ma mai impotrivesc destinului. Fac un pas in spate si ii permit divinitatii sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt selectiva in relatiile pe care le am. Ma indepartez de oamenii toxici astfel incat sa fac loc tuturor sufletelor frumoase sa gaseasca drumul catre usa sufletului meu.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Invat sa am rabdare. Promit sa nu mai grabesc timpul, sa fac un pas in spate si sa ma bucur de fiecare moment pe care il traiesc. Calatoria este importanta, nu destinatia.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru această săptămână este: Am grija de mine si fac ce este mai bine pentru sufletul meu. Aleg sa ma pun pe primul loc si sa iau decizii in functie de ce imi dicteaza inima.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu ma mai tem de nimic. Am incredere in planul Universului pentru mine, scap de frici si ma aventurez in necunoscut. Incep un nou capitol al vietii mele cu zambetul pe buze.

foto main pixabay

Vizionare placuta