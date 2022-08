Mantra puternica a iubirii pentru fiecare zodie in parte pentru toamna anului 2022

Afla care este mantra de care sufletul tau are nevoie pentru a atrage iubirea adevarata in viata ta in toamna 2022.

Descopera care este mantra de care inima ta are nevoie in aceasta toamna. Deblocheaza obstacolele ce stau in calea sufletului tau pereche si elimina energiile negative si toxice ce nu iti permit sa iubesti cu adevarat.

Mantra puternica a iubirii in functie de zodie:

Mantra iubirii pentru zodia Berbec

Am curajul sa accept tot ce s-a intamplat si sa imi continui viata. Ma detasez de trecut, imi vindec inima si ii permit iubirii reale sa ma gaseasca si sa isi croiasca drum catre sufletul meu.

Mantra iubirii pentru zodia Taur

Viata mea este una minunata. In aceasta toamna aleg sa renunt la toate gandurile negative si sa ma concentrez cu bucurie la ce urmeaza sa se intample. Iubirea este aproape de mine si in curand ma va gasi.

Mantra iubirii pentru zodia Gemeni

Sufletul meu este pregatit pentru un capitol minunat al vietii mele. In inima mea exista cea mai pura iubire - si nu mi-o ofer doar mie, ci si sufletului meu pereche.

Mantra iubirii pentru zodia Rac

Daram barierele construite in jurul inimii mele pentru ca stiu ca doar asa dragostea adevarata ma va gasi. Imi permit sa fiu vulnerabila astfel incat sa imi pot intalni sufletul pereche.

Mantra iubirii pentru zodia Leu

Sunt aici si ma bucur cu tot sufletul meu de ceea ce mi se intampla. Am incredere in puterea Universului. Am incredere ca destinul meu ma pregateste pentru o iubire cu adevarat speciala.

Mantra iubirii pentru zodia Fecioara

Universul imi ofera ceea ce am nevoie. Am incredere in planurile lui pentru mine. Simt ca sufletul meu este, in sfarsit, pregatit sa iubeasca din nou.

Mantra iubirii pentru zodia Balanta

Aceasta toamna este una speciala pentru mine. Sunt deschisă să dezvolt o relație plină de iubire, care ne înalță spiritual pe mine și partener.

Mantra iubirii pentru zodia Scorpion

Iubirea este aproape de mine. Merit o relatie cu adevarat frumoasa, matura, sincera, bazata pe respect si iubire.

Mantra iubirii pentru zodia Sagetator

Nu ma mai grabesc nicaieri pentru ca, in sfarsit, sunt acolo unde trebuie sa fiu. Eu si sufletul meu pereche suntem aliniati spiritual.

Mantra iubirii pentru zodia Capricorn

Atrag tot ce este mai frumos in aceasta toamna. Invat sa cultiv in sufletul meu liniste si sa gasesc iubirea adevarata in inima mea. Ma bucur de calatorie si astept sa imi intalnesc sufletul pereche.

Mantra iubirii pentru zodia Varsator

Aleg sa ma conectez cu iubirea pe care o simt in inima mea. Aleg sa ma eliberez de trecut si sa ma vindec cu adevarat pentru a intalni o dragoste speciala.

Mantra iubirii pentru zodia Pesti

In aceasta toamna invat sa traiesc in prezent. Deschid usa sufletului meu pentru a primi iubirea adevarata si a oferi cele mai frumoase sentimente.

foto main AS.Makarova, Shutterstock

Vizionare placuta