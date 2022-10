Mantra de care sufletul tau are nevoie in ultimele luni ale anului 2022

Horoscopul finalului de an 2022. Afla care este mantra de care sufletul tau are nevoie in ultimele luni din acest an.

Spune-mi ce zodie esti si eu iti voi spune care este mantra pe care trebuie sa o rostesti in fiecare zi ramasa din anul 2022. Horoscop Berbec Mantra ta: Sunt o forta a naturii. Sunt praf de stele. Sunt parte din Univers. Merit tot ce este mai bun asa ca lupt pentru ceea ce imi doresc. Horoscop Taur Mantra ta: Fac tot ce pot pentru a ajunge acolo unde imi doresc. Am rabdare cu drumul meu si, intre timp, ma bucur de aceasta calatorie cu tot sufletul. Horoscop Gemeni Mantra ta: Indiferent de ce se intampla in viata mea, eu sunt bine. In inima mea este fericire, iar in sufletul meu se asterne pace. Horoscop Rac Mantra ta: Merit aceeasi dragoste pe care o ofer oamenilor din jurul meu - atat din partea celor dragi, cat si din partea mea. Merit sa fiu buna cu mine. Horoscop Leu Mantra ta: Este in regula sa renunt la masti si sa fiu sincera cu privire la ceea ce simt - atat pentru mine, cat si pentru ceilalti. Spun ce se afla in inima mea. Horoscop Fecioara Mantra ta: Sunt acolo unde trebuie sa fiu. Nu ma mai grabesc nicaieri. Renunt la aceasta fuga a mea si invat sa ma bucur cu adevarat de calatorie. Horoscop Balanta Mantra ta: Sunt recunoscatoare pentru ceea ce traiesc. Nu ma mai intorc in trecut si nu ma mai sperii cu privire la viitor. Prezentul este singurul care exista si singurul care conteaza. Horoscop Scorpion Mantra ta: Ma inconjor de oameni dragi si invat sa petrec mai mult timp cu ei. Am nevoie de iubire adevarata in jurul meu. Horoscop Sagetator Mantra ta: Sunt exact acolo unde trebuie sa fiu in aceasta viata. Sunt mandra de calatoria mea, ma bucur de ce se intampla si fac pasi frumosi catre viitor. Horoscop Capricorn Mantra ta: Am incredere in puterea Universului; fac un pas in spate si ii permit destinului sa imi arate drumul pe care trebuie sa merg mai departe. Horoscop Varsator Mantra ta: Ma accept pentru ceea ce sunt. Ma accept cu bune si cu rele, cu calitati si defecte. Invat sa ma iubesc neconditionat si sa am mai multa grija de mine. Horoscop Pesti Mantra ta: Am rabdare cu mine si invat sa am rabdare si cu oamenii din jurul meu. Ma concentrez pe lucrurile frumoase ale vietii si invat arta recunostintei. foto main Eva Gamayun, Shutterstock

12 Octombrie 2022