25 Octombrie, zi magica in Univers: Eclipsa de Soare si Luna Noua in Scorpion activeaza portalul ce ne elibereaza sufletele

25 Octombrie este o zi incredibil de speciala, plina de energii intense in cosmos. Timpul se opreste in loc pentru o scurta perioada pentru a uni lumina divina cu sufletul si inima. Universul ne roaga sa iertam trecutul pentru a putea vindeca durerea si a ne reinnoi vietile.

Luna Noua de pe 25 octombrie vine cu o resetare puternica a energiilor Universului, oferindu-ne o noua perspectiva emotionala pentru obiectivele si planurile viitoare. Universul ne trimite semne la care ar trebui sa fim atenti. Acesta este un moment magic pentru noi toti deoarece se deschide un portal puternic ce actioneaza ca o eliberare a sufletelor. Puterea este la noi si avem ocazia sa vindecam rani ascunse, sa iertam cu adevarat, sa depasim obstacole si sa aducem bucurii marunte in momentul prezent pentru a descoperi fericirea reala, cea care conteaza cu adevarat.

Energia Lunii Noi poate fi simtita cu aproximat 48 de ore inainte si 48 de ore dupa aparitia acesteia, oferindu-ne aproape cinci zile pentru a profita de acest portal vindecator.

Luna Noua in Scorpion de pe 25 octombrie

Luna Noua de pe 25 octombrie are loc in Scorpion, o zodie cu o personalitate incredibila, care iubeste misterul, distractia si aventura. In astrologie, Scorpionul este un semn de apa cu o putere interioara incredibila, ce iubeste renasterea, transformarea si cresterea spirituala. In aceasta perioada suntem foarte concentrati sa ajungem la miezul problemelor pentru a le putea rezolva si a taia raul direct de la radacina. Ne detasam de tot ce doare, de tot ce nu ne mai trebuie astfel incat sa facem loc noului in vietile noastre. Nu ne mai este teama de absolut nimic - pentru ca vindecarea hraneste inimile si ofera iubire sufletelor.

Eclipsa de Soare: Intotdeauna este mai rau inainte de a fi mai bine

Eclipsa de Soare de pe 25 octombrie ne determina sa ne indreptam atentia asupra noastra si atat. Aceasta aduce cu ea evenimente karmice, noi inceputuri si revelatii incredibile. Este posibil sa descoperim lucruri interesante si noi despre cine suntem si ce ne dorim cu adevarat nu doar de la momentul prezent, ci si de la viitor. Acesta poate reprezenta un nou inceput pentru multi dintre noi.

In perioada din timpul eclipsei este posibil sa simtim mult prea mult in sufletele noastre, sa fim dati peste cap emotional, insa este important sa nu uitam ca intotdeauna este mai rau inainte de a fi mai bine. Trebuie sa acceptam ceea ce se intampla, sa ne intelegem cu adevarat, sa avem rabdare cu noi si sa lucram la cine suntem pentru a putea readuce linistea si pacea in vietile noastre.

Energia puternica pe care Universul o transmite catre toti oamenii va scoate in evidenta parti intunecate astfel incat sa ne putem elibera de trecut si sa ne croim un nou drum catre viitor.

Eclipsele sunt evenimente importante ce ne provoaca sa sapam adanc in interiorul nostru astfel incat sa putem vindeca toata durerea si sa taiem raul de la radacaina pentru a trece la urmatorul ciclu al vietii noastre. De asemenea, Eclipsa de Soare ne croieste deja drum catre Eclipsa de Luna din noiembrie si ne pregateste pentru un viitor mai luminos si mai frumos.

Schimbarea poate parea infricosatoare, insa chiar acum ne putem manifesta dorintele inimii. Putem obtine tot ce vrem, important este sa nu renuntam usor. Ne transformam spiritual si privim cu sufletul deschis catre un viitor mai frumos.

