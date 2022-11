Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 21-27 noiembrie

Horoscop săptămânal 21-27 noiembrie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în ultima săptămână de toamna.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână a lunii noiembrie:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Si asta va trece. Am incredere in puterea Universului. Stiu ca destinul meu este unul minunat. Aceasta este doar o perioada dificila.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Este posibil sa nu pot controla toate lucrurile pe care oamenii le spun si le fac, insa pot decide sa nu le iau in calcul.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Universul lucreaza in favoarea mea. Sunt linistita pentru ca stiu ca totul va fi bine.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Îmi accept emoțiile și gândurile. Ele fac parte din mine, asa ca le permit sa existe si sa ma ajute sa imi dau seama de ce am nevoie de la viata.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: In aceasta perioada imi indrept atentia asupra lucrurilor frumoase din viata mea. Aleg sa fiu recunoscatoare pentru fiecare moment fericit, pentru fiecare lectie de viata, pentru fiecare clipa speciala.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Nimeni nu este responsabil pentru viata pe care o duc eu. Eu tin fraiele vietii mele. Eu imi creez propria realitate prin actiunile si gandurile mele. Eu detin controlul asupra propriului destin.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu-mi este frica sa dau gres. Esecul este doar o oportunitate de a invata lectii importante, de a o lua de la capat, de data aceasta cu o noua mentalitate.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Multe s-au intamplat. Multe se vor intampla de acum inainte. Insa acesta este momentul meu. ACUM se intampla viata mea.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru această săptămână este: Promit sa aleg sa ma eliberez de orice sentiment negativ pe care il am fata de mine insami. Promit sa aleg sa inlocuiesc durerea cu fericirea.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Iubirea se afla in adancul sufletului meu. Orice comparatie cu modul in care isi traieste viata oricine altcineva nu are rost.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru această săptămână este: In fiecare zi renunt la frica si imi deschid inima pentru iubire. Pentru ca iubirea este cel mai frumos cadou pe care il pot oferi oamenilor din jur si mie insami.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru această săptămână este: Invat sa am grija de mine si sa ma pun pe primul loc. Invat sa am grija de inima mea. Invat sa imi iubesc si sa imi protejez sufletul.

foto main: Irina Alexandrovna, Shutterstock

Vizionare placuta