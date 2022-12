Imbratiseaza 'il dolce far niente' ca sa fii mai fericita

Crezi sau nu, simpla activitate de a te relaxa pe o canapea este extrem de benefica pentru starea ta de bine. Descopera cum „il dolce far niente” iti imbunatateste creativitatea si productivitatea si te face mai fericita!

Contrar unei prime impresii, „il dolce far niente” nu este un elogiu adus lenei. Traim in era in care raspundem la e-mailuri de pe telefon in drum spre serviciu, in care lucram in timp ce luam pranzul si in care spunem mereu „Nu am timp de nimic!”. Devine deci necesar sa vorbim despre ceva ce ne poate ajuta sa reducem stresul si ne poate face mai productive si mai fericite. Este vorba despre placerea de a nu face nimic sau, mai bine zis, despre cum sa ne bucuram de ceea ce facem chiar daca nu este o activitate productiva in sine.

A nu face nimic din cand in cand este necesar si chiar recomandat. Sa nu faci „nimic” cuprinde, mai exact, toate acele activitati care iti fac placere si pot fi considerate mai mult sau mai putin neproductive. „Il dolce far niente” inseamna sa te relaxezi pe un fotoliu sau o canapea (fara sa faci nimic altceva!), sa-ti pregatesti o baie relaxanta, sa citesti o revista sau sa vezi un film.

Aceste modalitati de a lua o pauza de la cotidian sunt nu numai placute, ci conform specialistilor, indispensabile bunastarii tale. Timpul petrecut astfel nu este timp pierdut, ci investit in echilibrul tau fizic si mental.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta