7 pasi mici pe care sa ii faci in 2023 pentru a deveni independenta financiar

Oricat ne ferim sa admitem, banii sunt importanti. Acestia ne asigura traiul zilnic. Din pacate, cei mai multi oameni sunt departe de libertatea financiara. Mai mult decat atat, in cazul unui eveniment major, sunt complet nepregatiti.

Independenta financiara este un obiectiv extrem de important pentru cei mai multi dintre noi. Adesea, ne facem o lista de dorinte la inceputul fiecarui an. Economiile ocupa un loc important pe aceasta lista. Ne dorim sa devenim stabili din punct de vedere financiar, sa nu ducem grija facturilor si, mai mult decat atat, sa nu traim de la un salariu la altul. Cu toate acestea, chiar si fara evenimente majore din punct de vedere financiar, ajungem sa nu ne indeplinim obiectivul. In acest articol iti voi prezenta 7 pasi mici pe care sa ii realizezi in 2023 pentru a deveni independenta financiar:

Realizeaza un buget realist

De cate ori nu ti s-a intamplat sa spui gata, de maine mananc doar acasa, nu mai ies in oras si nu mai cumpar absolut nicio haina? Sau de cate ori nu ti s-a intamplat sa nu cunosti exact cat te costa o anumita factura pe care o platesti? Este momentul sa iti realizezi un buget extrem de realist. Fie ca alegi varianta clasica, pe hartie, sau preferi sa lucrezi cu un tabel digital sau o aplicatie dedicata, scrie toate cheltuielile pe care le ai. Vezi cat te costa si mancarea comandata, si Uber-ul, si abonamentele pe care le platesti. Doar asa vei stii exact de ce sume dispui si cum le poti ajusta. Ai grija ca bugetul sa fie cat mai realist, astfel incat sa te poti tine cu adevarat de acesta.

foto main pixabay

