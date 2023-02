Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 6-12 februarie

Horoscop săptămânal 6-12 februarie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână plină de februarie.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână de iarnă:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai aștept nimic de la nimeni. Puterea de a fi fericită este în mâinile mele. Găsesc iubire în sufletul meu. Sunt singură responsabilă pentru liniștea mea.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Universul nu îmi dă mai mult decât pot duce. Am încredere că și de data asta are un plan special pentru mine. Am încredere că totul va trece.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă aflu chiar acolo unde am nevoie să fiu. Orice am nevoie că să mă pot vindecă este deja în mine. Fac pași mici către viitor și, în același timp, sunt recunoscătoare pentru tot ce trăiesc.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu forțez lucrurile. Poate că nu este pentru mine... Dacă nu se deschide, atunci nu este ușa mea. Merg mai departe. Știu că întotdeauna vor exista și alte oportunități care mă așteaptă.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Acum este viața mea. ACUM este începutul unui noi aventuri. Acum este timpul meu să aleg fericirea, să mă pun pe primul loc și să trăiesc așa cum îmi doresc.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu îmi este teamă să trăiesc în prezent - indiferent de cum este, aceasta este viața mea. O accept și învăț să fiu recunoscătoare pentru lucrurile mărunte și frumoase care mi se întâmplă.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Las garda jos și aleg să nu mai am așteptări de la nicio persoană din jurul meu. Mă bucur de fiecare moment, accept oamenii așa cum sunt și aleg să îi iubesc necondiționat.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Fără compromis nu se poate. Anumiți oameni și anumite situații par să merite efortul. Nu mai fac pași în spate, ci cu mult curaj aleg să mergi mai departe.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai aștept să îmi pice din cer. Puterea este în mâinile mele. Sunt singura responsabilă pentru fericirea mea, pentru liniștea mea.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Fericire este atunci când ai ceva de făcut, ceva de iubit, ceva la care să speri. Astăzi aleg să am ceva de făcut, ceva de iubit, ceva la care să sper.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu îmi mai este teamă de nimic. Nu mi-e frică de necunoscut. Ies din zona de confort și învăț să cresc, să mă dezvolt și să devin cea mai bună variantă a mea.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț să nu mai iau decizii importante cu privire la ce spun alții. De acum înainte mă bazez doar pe intuiție, pe ce îmi dictează sufletul.

foto main Miriama Taneckova, Shutterstock

Vizionare placuta