6 Promisiuni pe care sa ti le faci in acest an si sa le tii pentru totdeauna

In momentul in care devii cel mai bun prieten al tau, viata devine si ea mai usoara.

Viata nu este numai despre fluturi, curcubee si povesti de basm. Ea poate fi dificila uneori. Iar tu ai platit un pret mare pentru a ajunge atat de departe, asa ca cea mai buna optiune este sa te bucuri de aceasta calatorie a ta. Elibereaza-te de negativitatea lumii, de sursele ignorantei care iti spun ce poti si ce nu poti face si promite-ti sa privesti inainte, sa traiesti pentru clipa de acum si sa mergi in continuare pe drumul propriului destin.

Cu alte cuvinte, incepe sa iti faci promisiuni pozitive.

In 2023 fa-ti aceste promisiuni si tine-le aproape de tine pentru totdeauna. Repeta dupa mine:

Imi promit...

... Sa nu ma mai leg de trecut. Problemele mele, slabiciunile, esecurile, regretele si greselile m-au ajutat sa cresc, sa evoluez si sa ajung acolo unde sunt acum. Iau tot ce mi s-a intamplat ca pe o adevarata lectie de la care sa invat si merg mai departe pe drumul meu cu inima linistita si sufletul impacat.

... Sa raman stapana pe viata mea si sa nu imi neg niciodata responsabilitatea pentru ea. La mine este puterea; eu pot decide cum sa imi traiesc viata. Destinul meu este responsabilitatea mea.

... Sa ma iubesc neconditionat. Sa ma pun pe primul loc, sa am grija de mine si sa fiu atenta la nevoile mele. Sa ma accept pentru ceea ce sunt, cu bune si cu rele, cu calitati si cu defecte si sa lupt pentru a deveni cea mai buna versiune a mea.

... Sa ascult ce imi spun inima si sufletul. Promit sa nu ma mai las influentata de oamenii din jurul meu si sa invat sa imi ascult intuitia. Daca simt cu adevarat, in adancul sufletului, ca ceva nu este in regula, atunci probabil ca asa este. Acord atentie sentimentelor mele autentice si vad unde ma conduc.

... Sa renunt la relatiile care nu sunt menite sa fie. Majoritatea oamenilor vin temporar in viata noastra pentru a ne invata ceva. Vin si pleaca... si aceasta este menirea lor. Trebuie sa accept ca nu toate relatiile dureaza o vesnicie. Accept planul Universului pentru mine si nu mai incerc sa trag de relatiile care nu sunt pentru totdeauna.

... Sa ma bucur de clipa de acum si sa apreciez viata pe care o am. Trecutul este in spatele meu si ma concentrez pe ceea ce pot face astazi, nu pe ceea ce as fi putut sau ar fi trebuit sa fac ieri. Pentru tot ce am pierdut, am castigat ceva. Invat sa apreciez ceea ce am si cine sunt astazi.

