Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive

Yves Saint Laurent Beauty lansează și în România programul Abuzul nu este Dragoste (Abuse is Not Love), o inițiativă globală menită să ajute la combaterea violenței în cuplu. În contextul în care, la nivel global, aproximativ 1 din 3 femei se va confrunta cu violență din partea partenerul intim de-a lungul vieții, relațiile intime abuzive reprezintă cea mai comună formă de violență împotriva femeilor.

comunicat de presa: În România, 1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de partener sau de fostul partener (FRA, 2016). Criza COVID-19 le-a îngreunat victimelor accesul la servicii specializate, la justiție, prieteni sau colegi, în timp ce au fost izolate alături de parteneri abuzivi. În ultimii 8 ani, pe timp de pace, în România au fost ucise de 16 ori mai multe femei și fete decât au fost uciși, în războiul din Afghanistan, soldați români pe parcursul a 19 ani. (Centrul FILIA, 2021).

Există o serie de semne cheie de avertizare, prin care putem identifica relațiile intime abuzive. Prin programul Abuse is not Love, Yves Saint Laurent dorește să ajute tinerii să recunoască aceste semne cât mai devreme în relațiile lor și să prevină orice formă de violență.

Programul social global Abuse is Not Love este construit în jurul a trei piloni cheie: finanțarea cercetării academice dedicate violenței în relațiile tinerilor, educarea tinerilor cu privire la semnele comune ale relațiilor intime abuzive cu sprijinul partenerilor internaționali și instruirea angajaților YSL Beauty cu privire la violența la locul de muncă.

Prin parteneriatul cu organizații non-profit internaționale, YSL Beauty își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la gravitatea abuzului în relații intime pentru a contribui la o schimbare semnificativă. Până în 2030, obiectivul YSL este de a educa două milioane de oameni din întreaga lume.

În România, pentru a le oferi tinerilor cele mai potrivite și utile resurse, Yves Saint Laurent se bucură de sprijinul Centrului FILIA, ONG care de 23 de ani face auzite vocile femeilor prin activități de advocacy, muncă comunitară, activism și sensibilizare, studii și analize. O componentă importantă a programului Abuse is not Love, platforma online https://centrulfilia.ro/category/proiecte/ le oferă tinerilor din România acces la resurse educaționale despre: ce este violența domestică și ce forme poate îmbrăca, semne cheie de avertizare a unei relații abuzive, sfaturi despre ce poate face un/o tânăr/ă dacă este agresat/ă sau martor/ă la violență, despre solidaritate la locul de muncă.

Prin intermediul componentei media, campania Abuse is not Love își propune și atingă peste 1.000.000 de persoane din Romania, alături de care să deschidă discuții și să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a semnelor de abuz în cuplu. Iar pentru a facilita accesul tinerilor la conținutul educațional, YSL Beauty și Centrul FILIA organizează workshop-uri și ateliere în școli și universități.

„Sprijinirea femeilor, mai ales când vine vorba de independența lor, este o parte esențială a identității brandului YSL Beauty. Femeile ar trebui să fie libere să gândească așa cum vor și să își exprime opiniile. Cu toate acestea, violența în cuplu le împiedică siguranța, bunăstarea și independența. Alături de Centrul Filia, ne concentrăm eforturile pentru ca tinerii din România să înțeleagă formele de abuz, să le poată preveni și să aibă parte de siguranță, independență și de un început sănătos al relațiilor intime.”, declară Stephan Bezy, International General Manager, Yves Saint Laurent Beauty.

„Am acceptat să ne implicăm în această inițiativă imediat ce am văzut că YSL Beauty nu numai că își asumă un punct de vedere puternic, ci își dorește schimbări măsurabile, de prevenire a violenței în rândul cuplurilor tinere. Este important să vorbim despre violență în relațiile intime, deoarece mult prea multe femei din România sunt victime ale violenței în cuplu. Avem studii care arată că 1 din 4 români acceptă fără probleme ideea că o femeie nu poate ieși în oraș neînsoțită de partener, că nu-și poate cheltui proprii bani așa cum dorește sau să îi fie interzis de către partener să aibă un grup de prietene/prieteni (Centrul FILIA, 2022). Nu trebuie să mai privim violența împotriva femeilor ca pe ceva firesc sau ca pe o problemă privată, iar astfel de programe reprezintă o piesă de temelie a luptei noastre.”, afirmă Andreea Rusu, Directoarea Executivă, Centrul FILIA.

Mai multe informații: Abuse Is Not Love (centrulfilia.ro)

Misiunea Grupului L’Oréal

Frumusețea este o componentă esențială a existenței noastră, o forță puternică pentru creație, inovare și libertate de exprimare. Este o forță care poate mișca și modela lumea, cu impact pozitiv asupra planetei și a locuitorilor ei. De aceea, L’Oréal Groupe creează frumusețea care celebrează autenticitatea, frumusețea care are grijă de mediul înconjurător și protejează planeta, frumusețea care deschide uși și creează un viitor mai incluziv.

În calitate de lider global al industriei frumuseții, Grupul L’Oréal își asumă responsabilitatea de a răspunde provocărilor de mediu și sociale. În 2020, bazându-se pe rezultate puternice, L’Oréal a decis să își accelereze eforturile printr-un program numit „L’Oréal for the Future”. Programul marchează începutul unei transformări radicale și include măsuri pentru protejarea, sprijinirea și creșterea gradului de conștientizare a comunităților din jurul L’Oréal, prin campanii și programe inițiate de brand-urile din portofoliul companiei. De asemenea, Fundația L’Oréal a lansat un fond caritabil pentru asociațiile care sprijină femeile în situații vulnerabile, „L’Oréal Fund for Women”, prin care organizațiile non-guvernamentale (inclusiv din România) pot accesa fonduri pentru inițiativele pe care le desfășoară în acest scop.

Citește și:

Vizionare placuta