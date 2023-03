Pe 25 martie Marte intra in Rac pentru a ne invata ce conteaza cu adevarat in viata

Marte in Rac aduce o perioada in care energia puternica a acestei planete este influentata de puterea emotionala si de linistea Racului, ajutandu-ne astfel sa punem mai mult accent pe tot ce tine de viata de familie, relatii cu oamenii din jurul nostru, parteneriate profesionale.

Dupa un tranzit destul de lung si plin de evenimente in zodia Gemeni, Marte isi continua calatoria si se indreapta catre Rac, unde intra pe 25 martie si ne indeamna sa ne indreptam atentia asupra noastra, sa ne curatam sufletele de energia trecutului si sa ne invatam inimile ce conteaza cu adevarat in viata. Energia Cosmosului este una puternica si ar fi bine sa profitam de ea deoarece ne va ajuta enorm sa intelegem care este drumul nostru in viata si ce avem de facut in viitorul apropiat.

Marte in Rac: ce trebuie sa stim pentru urmatoarea perioada

Marte in Rac aduce o perioada in care energia puternica a acestei planete este influentata de puterea emotionala si de linistea Racului, ajutandu-ne astfel sa punem mai mult accent pe tot ce tine de viata de familie, relatii cu oamenii din jurul nostru, parteneriate profesionale. De asemenea, in urmatoarele saptamani vom fi mai atenti nu doar la nevoile pe care le simte sufletul nostru, ci si la emotiile pe care le vedem la cei cu care ajungem sa interactionam. Creste compasiunea si apare o sensibilitate minunata ce ne ajuta sa avem conexiuni sincere, mature si chiar profunde in toate domeniile vietii.

Pe de alta parte, Marte in Rac aduce, de asemenea, sentimente de nesiguranta in ceea ce priveste viitorul, o tendinta spre agresiune pasiva si dificultati de exprimare sanatoasa a ceea ce simtim.

Ce avem de facut pentru a depasi aspectele negative ale lui Marte in Rac?

Universul ne sfatuieste sa gasim un echilibru in viata noastra. Acum putem sa ne concentram mai mult pe ceea ce simte sufletul nostru, sa ne lasam condusi de intuitie si sa ne ghidam de emotiile frumoase pe care le avem. Trebuie, de asemenea, sa lucram la control si sa ne canalizam furia in moduri sanatoase - activitati care sa ne ajute sa scapam de stres si de toate starile negative.

Este important sa acceptam ceea ce simtim insa, in acelasi timp, sa nu permitem gandurilor negative sa ne inunde si sa ne distruga prezentul. Acestea nu fac parte din noi si trebuie sa le lasam sa plece, sa isi continue drumul astfel incat sa readucem pacea si linistea in vietile si inimile noastre. Suntem incurajati sa avem mai multa grija de noi, sa invatam sa stabilim limite sanatoase in relatiile din jur si sa ne implicam in activitati care ne ajuta sa ne reglam emotiile.

Teme importante pentru aceasta perioada:

- grija si iubirea de sine;

- acceptarea lucrurilor asa cum sunt;

- renuntarea la trecut pentru a putea trai cu adevarat in momentul prezent;

- concentrarea pe miciile bucurii ale vietii;

- compromisul in relatii.

foto main KeremGogus, Shutterstock

