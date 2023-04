Francis On My Mind a lansat single-ul 'I'm Alright'

După piesa „Cloudberries”, prezentă în peste 20 de playlisturi principale (New Music Friday) de la Spotify, și succesul uimitor al track-ului „Swimming Pools”, care a fost inclus în serialul american pentru adolescenți „The Summer I Turned Pretty”, Francis On My Mind a revenit cu o nouă melodie - „I'm Alright”.

comunicat de presa: Francis On My Mind a avut recent primul concert in Expirat, Bucureşti, unde a interpretat live şi noul single. Melodia este compusă de către Francis On My Mind, alături de Sophie Lindinger, Luca Pivetz, Anett Kulbin, iar videoclipul e creat alături de Codruta Corocea (DoP), Cristina Popa (montaj), #Niciozifarafilmare (productie). Alături de Francis On My Mind, în videoclip apare şi band-ul artistei, alaturi de care este prezenta si in concerte.

Artista a cunoscut deja succesul, mai ales după ce cântecul „Swimming Pools” a fost inclus pe coloana sonoră a serialului american „The Summer I Turned Pretty” și a ajuns la 1.5 milioane de ascultări pe Spotify. Francis On My Mind lanseaza melodii pop perfecte de la sfârșitul anului 2019. În 2021, Francis On My Mind și-a început aventura internațională odată cu lansarea single-ului ei, „Circle of Love”, care a fost ales drept Focus Track la nivel de Europa.

Piesa a fost inclusă în „New Music Friday” și a fost selectată să reprezinte România pentru campania Samsung Music Galaxy. Acest single a fost urmat de lansarea „Swimming Pools”, remixat de Wankelmut și sincronizat în serialul produs de Amazon Prime – „The Summer I Turned Pretty” și „The End”, care a fost scrisă și produsa de Francis On My Mind, împreună cu Andreas Soderlund și Martin Eden (Bjork, Tom Grennan), la Stockholm. După ce 2021 a fost un an palpitant pentru Francis On My Mind, artista a lansat in 2022 piesa intitulată „Speed Of Light”. Francis On My Mind este unul dintre primii artiști care au abordat acest gen muzical din România, urmărind să împletească ritmurile pop cu vibrațiile electro, amestecate cu vibrațiile anilor 80.