Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 8-14 mai

Tot ceea ce trăim în aceste momente ne ghidează către drumul pe care trebuie să intrăm în scurt timp. Universul ne sfătuiește să facem un pas în spate și să îi permitem Cosmosului să ne ghideze prin semne și energii.

Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această săptămână de primăvară:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt parte din acest Univers și mă las purtată de val. Știu că destinul meu este unul minunat.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă bucur cu fiecare clipă de călătoria pe care o fac. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc și abia aștept să văd cum îmi va arăta viitorul.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez de trecut pentru a învăța să apreciez clipa de acum. Viața mea se întâmplă în aceste momente, iar eu trebuie să mă bucur de ea.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Am grijă de sufletul meu, am grijă de inima mea. Am grijă de mine, învăț să fiu egoistă și să mă pun pe primul loc.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Micile bucurii sunt cele care contează cu adevărat. Învăț să le acord mai multă atenție și, cel mai important, să le permit să îmi inunde sufletul cu fericire.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez de tot ce nu pot controla și învăț să îmi îndrept atenția doar asupra lucrurilor care țin de mine și pe care chiar le pot controla.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Îi permit inimii mele să se vindece cu adevărat de toată durerea astfel încât eu să pot merge mai departe cu viața mea și să încep un nou capitol.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Îi permit luminii divine să mă ghideze pe acest drum întunecat, să îmi arate încotro trebuie să merg și care este destinația la care trebuie să ajung.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Fac un pas în spate și învăț să nu mai alerg prin viață. Fac un pas în spate și învăț să mă bucur de această călătorie a mea.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai am nevoie de nimic. Sunt fericită cu ceea ce am aici și acum. Sunt fericită cu ceea ce sunt în acest moment. Sunt fericită cu toată viața mea.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez de tot ce este rău în jurul meu și îi permit Universului să îmi încarce sufletul de energie pozitivă și lumina divină.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Inima mea are nevoie de bucurii mărunte. Sufletul meu are nevoie de liniște. Nu mai alerg după ce nu îmi trebuie și învăț să mă concentrez pe ce contează cu adevărat.

