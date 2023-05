Cum pot fi vindecate 'rănile' emoționale pornind de la 'Originile tale', în opinia terapeutei Vienna Pharaon

Bestseller național în SUA, „Originile tale. Eliberează‑te de tiparele familiale, trăiește-ţi viaţa și dă‑ţi voie să iubești” va fi lansată în premieră în România la Editura Trei, în cadrul Bookfest.

comunicat de presa: Una dintre cele mai așteptate cărți de la ediția 2023 a Salonului Internațional de Carte Bookfest, Originile tale, de Vienna Pharaon, volum apărut la Editura Trei în colecția „Psihologie practică”, îi introduce pe cititori în cea mai autentică și personală poveste: cea a durerilor nevindecate și a rănilor emoționale acumulate încă din copilărie. Și adunate într-un bagaj disfuncțional al vieții de adult.

Care este rolul acestora în diferite tipare comportamentale negative recurente și cum pot fi identificate și vindecate, autoarea răspunde pe larg în cartea sa de debut, care va fi lansată, în premieră în România, în perioada 24-28 mai, la standul Editurii Trei, în pavilionul B2 din cadrul Complexului Expozițional Romexpo din București.

Cu o experiență de peste 15 ani în terapia de cuplu și familie, Vienna Pharaon expune cu delicatețe și compasiune poveștile de viață ale unora dintre clienții săi care s-au confruntat în terapie cu răni îndelung evitate. Răni care le guvernau în continuare viața și deciziile, provocând o durere continuă în relație cu sine și cu ceilalți. „În Originile tale. Eliberează-te de tiparele familiale, trăiește-ți viața și dă-ți voie să iubești”, ea dezvăluie un procedeu de vindecare menit să îi ajute pe cititori să-și înțeleagă familia de origine, să examineze ce a funcționat (și ce nu) în acel sistem și ce anume repetă inconștient și le aduce o stare tăcută sau acută de nefericire, indiferent ce ar face. „Durerea nevindecată („rănile“) din familia de origine se va manifesta, în moduri surprinzătoare, prin comportamentele noastre de adulți — de la problemele iscate la serviciu, la dificultățile de relaționare.(...) Când rănile tale sunt în control, este imposibil să‑ți construiești siguranța și încrederea de care ai nevoie pentru a te îndrepta către convingeri noi, experiențe noi și un spațiu al vindecării. Dar există și vești bune: înarmați cu o mai bună cunoaștere a trecutului nostru, putem să ne <reprogramăm>, pentru a ne îmbunătăți considerabil relațiile și viețile din prezent și viitor”, precizează ea.

Folosind mai multe tipuri de tehnici expuse în fiecare capitol în parte, precum introspecția și meditația ghidate, bazându-se pe descrierea experiențelor personale și pe cele ale clienților, oferind modele pentru conversațiile dificile și propunând exerciții de completat pornind de la întrebări esențiale, Vienna Pharaon își însoțește cititorii într-un demers de profunzime și de explorare a propriilor suferințe. Și, totodată, îi conduce către soluțiile utile care vin în sprijinul înțelegerii, vindecării și al schimbării a ceea ce le provoacă nefericire.

Publicată în SUA în februarie 2023 și devenită în scurt timp bestseller la nivel național, cartea Originile tale este considerată de Marisa Franco, doctor în consiliere psihologică, „un volum captivant și revoluționar. Pentru a ști cu adevărat cine suntem, trebuie să depunem mărturie pentru cine am fost până acum. Originile tale ne invită să înaintăm în viață, dându-ne mai întâi cu un pas înapoi. Este o carte esențială pentru oricine dorește să se vindece” sau „o carte pentru toți cei care s-au întrebat la un moment dat: De ce sunt așa cum sunt și ce pot face ca să mă schimb?”, după cum apreciază Whitney Goodman, terapeută de cuplu și familie, autoarea volumului „Toxic Positivity”.

Autoarea cărții, Vienna Pharaon, este psihoterapeută acredită, cu formare în terapia de cuplu și de familie. Ea practică terapia de peste cincisprezece ani și este și fondatoarea centrului privat din New York „Mindful Marriage and Family Therapy”. A obținut un masterat în Terapie matrimonială și familială la Universitatea Northwestern și a urmat o formare intensivă la The Family Institute, Bette D. Harris Center.

Pharaon a avut apariții în The Economist, Netflix, Vice și Motherly și a condus ateliere de lucru pentru Peloton și Netflix, printre altele. Vienna este, de asemenea, creatoarea paginii @mindfulMFT pe Instagram, unde a dezvoltat o comunitate de peste 600.000 de persoane cu care interacționează activ.

În prezent locuiește în Upstate, New York, împreună cu soțul și fiul ei, iar „Originile tale” reprezintă cartea ei de debut.

Vizionare placuta