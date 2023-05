Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 15-21 mai

Liniștea ne invadează sufletul, în timp ce Universul ne ghidează către drumul care ne este destinat. În această săptămână trebuie să lăsăm tot trecutul în spate și să ne concentrăm pe clipa de acum, bucurându-ne de călătoria minunată pe care o facem.

Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această săptămână de primăvară:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă bucur de liniștea care îmi invadează sufletul. Îi permit Universului să mă ghideze către drumul care este destinat către mine.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Las tot trecutul în spate și mă concentrez pe clipă de acum. Această nouă săptămână îmi oferă șansa unui nou început.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt fericită cu tot ce trăiesc în acest moment. Zâmbesc și îi mulțumesc divinității pentru această călătorie minunată.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez de gândurile negative, ele nu fac parte din mine. Privesc cu inima deschisă către viitorul frumos care mă așteaptă.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt pregătită să o iau de la capăt. Sunt pregătită să lupt pentru visurile mele minunate. Sunt pregătită să fiu fericită.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai lupt împotriva planului divin. Aleg să fac un pas în spate și să îi permit Universului să îmi arate care este drumul pe care trebuie să merg mai departe.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Îi permit destinului să mă ghideze către acel capitol minunat la vieții mele. Mă pregătesc pentru tot ce urmează să se întâmple.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Am alergat atât de mult după lucruri de care nu aveam nevoie. Am pierdut atât de mult timp concentrându-mă pe ceea ce nu îmi aducea fericirea. În această săptămână învăț să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Încetinesc din fuga mea prin viață și mă bucur de această călătorie, de tot ce mi se întâmplă în clipă de acum. În viața mea este fericire.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai permit nimănui să îmi spună cum să îmi trăiesc viața. Promit să preiau frâiele vieții mele și să aleg ce este mai bine pentru mine.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: În acest moment sunt în cel mai frumos capitol al vieții mele. Sufletul meu înflorește precum un bujor, iar inima mea este mai fericită ca niciodată.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez de trecut și nu mă mai sperii cu privire la viitor. Trăiesc pentru clipa de acum și mă bucur de această călătorie cu tot sufletul meu.

