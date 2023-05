Cele mai frumoase MANTRE cântate de Tina Turner, care au sădit florile împlinirii în sulfetul meu

Sufletele noastre sunt mai puternice decât credem, dar adesea avem tendința de a le observa doar vulnerabilitățile. În interiorul nostru sălășluiesc puteri adevărate, care ne pot face viața mai frumoasă și care pot schimba lumea, individ cu individ, într-una mai bună, mai echilibrată, într-una minunată. Mantrele ne înalță vibrația, prin sunete, prin mesajul anume ales, ajutându-ne să ne conectăm cu sufletul nostru, cu energia noastră interioară, cu fluxul vibrațional al corpului nostru, dar și al mediului înconjurător.

Îmi plac mantrele, mă liniștesc, mă echilibrează și îmi limpezesc mintea și simțurile. Mantrele mă ajută să mă conectez cu mine, să îmi identific nevoile interioare și să caut mai focusat soluții pentru situațiile care mă neliniștesc sau pentru nevoile mele.

Dintre toate mantrele, o energie extraordinară o au cele cântate de Tina Turner. Chiar așa, știai că Tina Turner a cântat mantre?

Te invit să descoperi cele mai frumoase cuvinte, cântate cu vocea Reginei muzicii Rock'n Roll. Sper să te inspire și pe tine și să îi țină de cald sufletului tău atunci când va avea nevoie.

Mantre pentru suflet: Tina Turner - Nam Myoho Renge Kyo (2H Buddhist Mantra)

Namu Myoho Renge Kyo sunt cuvinte japoneze scandate în toate formele budismului Nichiren. În engleză, ele înseamnă „Devotament față de Legea mistică a Sutrei Lotusului” sau „Glorie Dharmei Sutrei Lotusului”.

Mantre pentru suflet: Tina Turner - Spiritual Message - 'Beyond'

Versuri:

Nimic nu durează veșnic,

Nimeni nu trăiește veșnic,

Floarea care se ofilește și moare,

Iarna trece și vine primăvara.

Îmbrățișează cercul vieții,

Aceasta este cea mai mare iubire.

Depășește frica!

Depășește frica!

Dincolo de frică te duci într-un loc în care iubirea crește.

Când refuzi să urmezi impulsurile

Fricii, mâniei și răzbunării,

Dincolo înseamnă să te simți pe tine însuți.

Începe fiecare zi cântând ca păsările,

Cântatul te duce dincolo, dincolo, dincolo, dincolo.

Avem nevoie de o disciplină repetată

Și de antrenament autentic pentru a renunța la vechile noastre obiceiuri mentale

Și pentru a găsi și menține

O nouă modalitate de a vedea.

Depășește drepturile și greșelile.

Rugăciunea îți eliberează mintea și aduce pace în suflet.

Depășește pentru a simți unitatea și armonia.

Cântă, cântatul te duce dincolo, dincolo, dincolo, dincolo.

Suntem cu toții la fel, cu toții la fel,

Căutând să găsim drumul înapoi la sursă,

La unul, la unicul.

Depășește răzbunarea!

Cele mai mari momente din viața noastră sunt

Când ne permitem să ne învățăm unii pe alții.

Depășește pentru a simți unitatea și armonia

Cântând, cântatul te duce dincolo, dincolo, dincolo, dincolo.

Porniți în călătorie, porniți în călătorie în interiorul vostru

Pentru a deveni liniștiți, pentru a auzi dincolo,

Pentru a deveni răbdători, pentru a primi dincolo,

Pentru a deveni deschiși, pentru a invita dincolo

Și fiți recunoscători, fiți recunoscători să permiteți "dincolo".

Fii în prezent pentru a trăi în dincolo.

Începe în fiecare zi cântând ca păsările.

Cântatul te duce dincolo, dincolo, dincolo, dincolo.

Ce legătură are iubirea cu asta?

Iubirea crește când ai încredere.

Când ai încredere, iubirea vindecă și înnoiește,

Iubirea ne inspiră și ne dă putere să facem lucruri mari

Și ne transformă într-o persoană mai bună de iubit.

Iubirea ne face să ne simțim în siguranță și ne apropie de Dumnezeu.

Când depășești aceste limite, acolo găsești iubirea adevărată.

Continuă să cânți, cântatul te duce dincolo, dincolo, dincolo, dincolo.

Mantre pentru suflet: Tina Turner - Mother Within (Heavenly Home) - 'Beyond'

Versuri:

TINA

Uneori sunt obosit și călăuzit, Doamne,

Uneori nu știu încotro să merg,

Părinții mei nu mă controlează,

Așa că voi încerca să creez Raiul

În propria mea casă.

DECHEN

Om Muni Muni Maha Muniye Soha

SAWANI

Întoarce-te, Buna Ho Aadhaar

TINA

Uneori sunt obosit și călăuzit, Doamne,

Uneori nu știu încotro să merg,

Uneori...

REGULA

Regina Coeli, laetare,

Alleluja, Quia quem muristi

portare, Alleluja,

TINA

Uneori sunt obosit și călăuzit, Doamne,

DECHEN

Om Muni Muni Maha Muniye Soha

TINA

Uneori nu știu încotro să merg

Și voi încerca să creez și eu Raiul

În propria mea casă.

TINA TURNER - Cele mai frumoase citate

Îți las la final și câteva citate ale Tinei Turner, care m-au impresionat în mod aparte atât prin puterea mesajului lor, mesaj ce atinge majoritatea vulnerabilităților noastre, cât și prin sinceritatea francă.

"Uneori trebuie să lași totul să plece - să te eliberezi. Dacă nu ești fericit cu ceva... orice te trage în jos, scapă de asta. Pentru că vei descoperi că atunci când ești liber, adevărata ta creativitate, adevărata ta ființă iese la suprafață."

"Vreau să îi învăț pe oameni cum să trăiască spiritual. După ce ai cumpărat toate casele tale și hainele tale, vrei ceva mai mare."

"Moștenirea mea este că am rămas pe drumul meu... de la început până la sfârșit, pentru că am crezut într-o forță din interiorul meu."

"Niciodată nu m-am laudat mult din cauza relației mele cu Ike. Eram doar fericită când am început să mă plac pe mine însămi - când am divorțat și am preluat controlul asupra vieții mele."

"Cred că dacă te ridici în picioare și mergi, viața se va deschide în fața ta."

"Cel mai mare secret al frumuseții mele constă în a fi fericită cu mine însămi. Nu folosesc creme sau tratamente speciale - voi folosi puțin din toate. Este o greșeală să crezi că ești ceea ce aplici pe tine. Cred că aspectul tău are mult de-a face cu modul în care te simți față de tine și viața ta. Fericirea este cel mai mare secret al frumuseții."

"Îți duci problemele către un dumnezeu, dar ceea ce ai nevoie cu adevărat este ca dumnezeul să te ducă în interiorul tău."

"Nu am avut pe nimeni, cu adevărat, nicio bază în viață, așa că a trebuit să-mi fac drumul meu. Întotdeauna, de la început. A trebuit să ies în lume și să devin puternică, pentru a descoperi misiunea mea în viață."

"Niciodată nu m-am preocupat de culoarea mea. Nu am avut acea problemă legată de faptul că sunt neagră. Dacă întreaga lume ar fi așa, poate că ar exista mai multă armonie și iubire. Poate. Nu am o problemă în a fi neagră într-o țară cu majoritate albă sau în mijlocul oamenilor mei."

Sursa foto articol: Teo Tarras/ shutterstock.com

Vizionare placuta